El Simposio de Clubes Náuticos de España sitúa Sanxenxo en el centro del turismo náutico

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:29h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso en valor el turismo de congresos y la celebración de eventos de carácter deportivo que contribuyen a desestacionalizar la oferta turística de la comunidad. "Estas dos modalidades confluyen directamente en este encuentro que reúne, por una parte, la celebración de un evento a nivel nacional y, por otra, la práctica deportiva y la oferta náutica de Galicia" destacó en la inauguración del 6ª Simposio de Clubes Náuticos de España que reúne en Sanxenxo a responsables de todo el territorio nacional.

Además, Xosé Merelles destacó que, según datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR), en 2023 "el turismo deportivo fue el que mayor gasto medio diario concentró con 125,6 € al día, frente a los 112,5 € del turismo gastronómico, el siguiente en valor". Según la ETR, que mide el turismo nacional, el turismo deportivo supone el 1,4 % de los viajes de los españoles a Galicia.

En este sentido, el director de Turismo destacó la importante apuesta que hace su departamento por el turismo náutico con una inversión en 2024 de más de 3 M€ para la mejora de las infraestructuras de los puertos deportivos, cofinanciados por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante su intervención, Xosé Merelles destacó la potencialidad de Galicia en el ámbito náutico "gracias a la tradición marítima de la comunidad y también a los más de 2.500 kilómetros de litoral y a sus aguas con unas buenas condiciones para la navegabilidad". "Galicia está posicionada como referente en los grandes eventos náuticos", afirmó.

El director de Turismo de Galicia elogió la elección de Sanxenxo para la celebración de este evento que inaugura la temporada de otoño en este ayuntamiento. "De este modo, se incentiva la oferta turística con la celebración de un evento de carácter nacional fuera de temporada alta", subrayó mostrando su deseo de que se continúen registrando buenos indicadores turísticos en esta zona. Entre enero y agosto, más de 205.000 personas visitaron la Ría de Arousa y O Salnés, de las que sólo durante el pasado mes de agosto lo hicieron 64.372 personas.