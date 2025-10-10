Taiwán conmemora su Día Nacional en Madrid

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:15h

Madrid ha acogido la celebración en España del 114º aniversario del Día Nacional de la República de China (Taiwán), que ha tenido como evento principal una recepción ofrecida el 8 de octubre por el Sr. Francisco Chang, representante en funciones de la Oficina de Taiwán en España, acto que ha reunido a alrededor de 300 invitados, representantes de diferentes ámbitos de la sociedad española (cuerpo diplomático, empresarial, cultural, académico y medios de comunicación), así como de la comunidad taiwanesa residente en España.

En su discurso de bienvenida, el Sr. Francisco Chang ha tenido palabras de agradecimiento y cariño para todos los amigos españoles y los compatriotas de la comunidad taiwanesa presentes en la recepción del Día Nacional.

En esta ocasión tan especial, ha reafirmado la determinación por mejorar las relaciones pragmáticas entre España y Taiwán y fortalecer aún más los lazos bilaterales. “Estamos comprometidos a mantener intercambios y canales de comunicación abiertos, así como interacciones estrechas y constructivas con las instituciones españolas para el beneficio mutuo de ambos pueblos”.

Subrayando la resiliencia económica de Taiwán ante la reorganización global de cadenas de suministro y la volatilidad geopolítica, ha destacado que Taiwán ocupa el 6º puesto global en el Informe de Competitividad Mundial de IMD, el 4º en el Índice de Libertad Económica de Heritage y está en vanguardia en IA, semiconductores, biotecnología, espacio y tecnologías cuánticas según el informe de Harvard. Además, ha resaltado que en 2024 el intercambio comercial entre España y Taiwán fue de cerca de 2.521 millones de dólares estadounidenses, reflejando “una evolución muy positiva, ya que las exportaciones españolas hacia Taiwán crecieron un notable 25% comparado con 2023”.

En el ámbito académico, destacó la organización de un seminario internacional con la Fundación para el Avance de la Libertad, que reunió a ilustres expertos para fortalecer el rol de Taiwán como modelo democrático y socio estratégico de España y Europa. También hizo referencia a la concesión de 33 becas a estudiantes españoles, alcanzando un total cercano a 300 becas, que facilitan el intercambio académico y cultural entre España y Taiwán. En el ámbito cultural, se comprometió a seguir promoviendo la internacionalización del arte taiwanés y apoyar la participación de artistas taiwaneses en importantes centros de arte, festivales y museos españoles.

Francisco Chang ha expresado que en el Día Nacional los taiwaneses celebran la fundación de la nación y se enorgullecen de su vibrante democracia, libertad y respeto por los derechos humanos. Asimismo, “es también un momento para reafirmar nuestra determinación de proteger el modo de vida libre y democrático de Taiwán y nuestro compromiso con los países amigos para mantener la paz y la estabilidad mundial”.

Frente a los regímenes autoritarios, Taiwán es fuerza indispensable para defender la seguridad y el orden internacional basado en normas, así como socio seguro en la cadena de suministro global, produciendo cerca del 70% de chips del mundo y el 95% de los más avanzados. Francisco Chang ha resaltado que, “ante las amenazas militares, coerción económica y operaciones de guerra cognitiva por parte de China, el presidente Lai propone los Cuatro Pilares de la Paz y establece el Comité de Resiliencia de Defensa Nacional para fortalecer nuestra resiliencia integral y unidad social, demostrando al mundo nuestra determinación por la autodefensa y la paz”. Además, ha hecho hincapié en que “el gobierno promueve una diplomacia integrada basada en valores y la visión de Taiwán como potencia económica global, aprovechando su posición estratégica en cadenas de valor democráticas, la primera cadena de islas del Indo-Pacífico y cadenas de suministro no rojas para fortalecer la cooperación con aliados y países afines y defender la paz y prosperidad en el Estrecho y la región Indo-Pacífica”.

Francisco Chang se ha mostrado satisfecho de que año tras año Taiwán cuente con el creciente respaldo de la comunidad internacional, y ha indicado que “en Europa construimos una asociación para la resiliencia democrática: el Parlamento Europeo apoya a Taiwán a través de resoluciones, condenando la escalada provocación china en el Estrecho y llamando a la UE a ayudar en resiliencia de seguridad”. Asimismo, ha expresado la voluntad de Taiwán para promover un Acuerdo de Asociación Económica Taiwán-UE a fin de “alcanzar un entorno comercial estable, y colaborar con naciones europeas para cadenas de suministro no rojas resilientes, contrarrestando la depredación económica autoritaria”.

Tras agradecer especialmente tanto a los diputados y senadores españoles amigos de Taiwán como al grupo interparlamentario internacional Formosa Club por su apoyo, ha afirmado que “Taiwán es una democracia liberal altamente desarrollada. Su sociedad diversa destaca en contraste con China autocrática. Mirando adelante, Taiwán promoverá diplomacia integrada proactiva, animando a más países a colaborar con Taiwán, fortaleciendo su posición y demostrando su rol estratégico en cadenas democráticas globales. La visión de Taiwán abrazando un nuevo mundo brillará internacionalmente”.