Kioto: Guía de comportamiento respetuoso para visitantes

martes 26 de agosto de 2025 , 09:27h

"MIND YOUR MANNERS WHEN IN KYOTO”

Kioto lanzó, hace poco tiempo, una campaña para promover el comportamiento respetuoso entre los visitantes.

La ciudad de Kioto ha publicado recientemente una guía visual titulada "MIND YOUR MANNERS WHEN IN KYOTO...", destinada a informar a los visitantes sobre las costumbres y regulaciones locales para asegurar una experiencia más auténtica y respetuosa tanto para los turistas como para los residentes.

La guía enfatiza la importancia de "moverse como un local", fomentando la consideración al explorar áreas residenciales o sitios religiosos al guardar silencio y no seguir a la multitud. También se aconseja a los visitantes que dejen su equipaje en los puntos designados "Hands Free Kyoto".

Un aspecto crucial de la campaña se centra en ser "eco-friendly". La guía anima a los turistas a llevar su propia bolsa de compras y botella reutilizable y subraya la importancia de no tirar basura, advirtiendo que esto conlleva una sanción.

Para "ayudar a mantener la autenticidad de Kioto", se insta a los visitantes a apoyar la cultura local comprando en negocios productos artesanales locales. Además, se destaca que el patrimonio cultural e histórico es fácilmente deteriorable.

La guía también incluye una sección de "PLEASE..." que detalla comportamientos específicamente prohibidos y que pueden acarrear sanciones.

Estas prohibiciones incluyen:

No parar a las geishas en la calle ni tomarles fotos sin permiso.

No tomar fotos donde esté prohibido.

No bloquear la carretera.

No fumar en las calles públicas.

Se señala que los actos marcados con una señal de prohibición (🚫) pueden violar la ley japonesa, y que la policía puede intervenir según la situación.

La publicación de esta guía refleja el esfuerzo de Kioto por preservar su rica cultura y entorno al tiempo que da la bienvenida a los visitantes.

La guía ha sido publicada por la Asociación de Turismo de la Ciudad de Kioto, la Ciudad de Kioto y la Policía de Kioto.