Interlaken y Jungfrau Railways: la esencia de Suiza en un solo viaje

En el corazón de los Alpes suizos, montañas y glaciares conforman un horizonte único en una región que parece reunir a toda Suiza en un solo lugar. La región turística de Interlaken está rodeada de lagos cristalinos y cumbres nevadas, ofreciendo a los visitantes experiencias únicas que combinan naturaleza, cultura y sostenibilidad. En Interlaken, el viaje no se trata solo de llegar a un destino: también es una experiencia consciente, impulsada por iniciativas que buscan preservar este entorno único y protegerlo para que las futuras generaciones puedan disfrutarlo aún más.

Jungfrau Railways, operador de trenes y teleféricos en la región, desempeña un papel esencial en esta historia. Ofrece rutas que conectan valles y cumbres montañosas, permitiendo a viajeros de todo el mundo llegar al Jungfraujoch, conocido como “The Top of Europe”, desde donde se puede admirar el majestuoso glaciar Aletsch, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero más allá del asombro, viajar con Jungfrau Railways es también un ejemplo de cómo el transporte puede ser eficiente, cómodo y respetuoso con el medio ambiente.

Una forma sostenible de llegar a la cima

Llegar al Jungfraujoch no es solo una experiencia sensorial, sino también un viaje a través de la historia del transporte alpino. Desde hace más de un siglo, Jungfrau Railways opera su propia central hidroeléctrica en Lütschental. Con una capacidad de 12 MW y su propia red de distribución, no solo abastece las operaciones de la compañía, sino que también suministra electricidad a comunidades vecinas como Lütschental, Gündlischwand, Zweilütschinen y Burglauenen. Gracias a este recurso, todas las líneas de Jungfrau Railways funcionan con energía 100% renovable de origen suizo, un compromiso duradero con la sostenibilidad y la eficiencia.

De cara al futuro, Jungfrau Railways está ampliando su portafolio de energías renovables con el proyecto de un sistema solar alpino en Alp Hintisberg. Con una superficie de 11 hectáreas, se espera que genere alrededor de 12 GWh al año, suficiente para abastecer a 3,000 hogares. Con el apoyo de la comunidad de Lütschental, este proyecto representa un paso hacia una mayor autosuficiencia energética, proporcionando un valioso suministro de electricidad en invierno, cuando la demanda y los precios son más altos.

Para los visitantes que llegan a Interlaken, la experiencia de Jungfrau Railways comienza inmediatamente al llegar a la estación, gracias a las conexiones fluidas que facilitan explorar la región sin necesidad de un vehículo privado. Esto no solo favorece la movilidad, sino que también desempeña un papel clave en la reducción del tráfico y en la minimización del impacto sobre las áreas naturales.

Interlaken: toda Suiza en su solo lugar

Interlaken no es solo una parada de paso. Es un destino que reúne lo mejor de Suiza. Ubicado entre el lago Thun y el lago Brienz, y al pie de las montañas Eiger, Mönch y Jungfrau, el pueblo ofrece una diversidad de paisajes que parecen condensar la esencia del país. Imponentes cascadas, relucientes glaciares, senderos que atraviesan bosques alpinos, aldeas con arquitectura y cultura tradicionales, y mercados que preservan el sabor de la vida local convierten a la región en un microcosmos de Suiza.

Pero la belleza natural no es la única atracción que la región tiene para ofrecer. Interlaken ha desarrollado una clara estrategia de sostenibilidad, trabajando junto con empresas, alojamientos y operadores turísticos para minimizar el impacto ambiental del turismo. Esta visión se refleja en iniciativas como la promoción de la movilidad eléctrica, la mejora en la gestión de residuos y la protección de las áreas naturales más frágiles.

Un ejemplo tangible de esta filosofía es el Interlaken City Train, un pequeño tren turístico que recorre la ciudad y sus alrededores, permitiendo a los visitantes conocer su historia, cultura y paisajes mientras viajan en un transporte respetuoso con el medio ambiente. El recorrido es cómodo, accesible y pensado para todos, con información disponible en varios idiomas, incluido el español.

Turismo con conciencia

La sostenibilidad en Interlaken no se trata como un concepto abstracto, sino como un conjunto de acciones concretas. Las visitas guiadas en español a bordo de vehículos eléctricos son una de las iniciativas más valoradas por los visitantes hispanohablantes. Estos recorridos revelan rincones escondidos, comparten historias locales y dan vida a la historia de la región, todo mientras se viaja en silencio y sin emisiones nocivas.

El compromiso también se extiende a la promoción de actividades al aire libre que respetan la capacidad de carga de los entornos naturales. Entre ellas se incluyen las caminatas por senderos señalizados y los deportes acuáticos en los impresionantes lagos de la región. Todo está diseñado para garantizar una experiencia auténtica y segura tanto para los visitantes como para el ecosistema.

Una historia compartida

Más allá de los atractivos que hacen especial a esta región, se encuentra el valor añadido de la colaboración entre Jungfrau Railways e Interlaken Tourism. Trabajan codo a codo con un mismo objetivo: asegurar que la experiencia de cada viajero sea tan enriquecedora como sostenible. El operador ferroviario no solo conecta los sitios más icónicos, sino que también actúa como un socio en la promoción del turismo responsable. Por su parte, la región y su oficina de turismo garantizan que cada servicio, ruta y actividad refleje esta filosofía.

Este trabajo en equipo se hace visible en cada detalle: boletos que combinan tren, teleférico y transporte urbano; estaciones que ofrecen información sobre rutas de senderismo, incluidos los niveles de dificultad; y la promoción de experiencias que integran lo cultural y lo natural en una sola propuesta.

Más que un destino, una invitación

Viajar a Interlaken y ascender a montañas como el Jungfraujoch con Jungfrau Railways es, sin duda, un espectáculo único e inolvidable para los viajeros, una experiencia que enriquece los sentidos. También es una oportunidad para reflexionar sobre el papel que cada visitante desempeña en la preservación de los lugares que explora. Aquí, la infraestructura moderna y el compromiso ambiental van de la mano, demostrando que es posible disfrutar de la naturaleza sin dañarla.

Al final, la región ofrece más que paisajes y vistas impresionantes. Brinda a los viajeros la oportunidad de ser parte de una historia que valora tanto el camino como el destino, y que entiende la sostenibilidad no como una tendencia, sino como un camino inevitable.

Interlaken y Jungfrau Railways invitan a los visitantes a descubrir un rincón de Suiza donde cada viaje es un acto de admiración y respeto. Desde las aguas de sus lagos hasta el hielo milenario del glaciar Aletsch, desde el ascenso rítmico del tren de montaña hasta el tranquilo recorrido de un vehículo eléctrico por calles históricas, todo en esta región nos recuerda que viajar puede ser un puente entre el presente y un futuro más consciente.