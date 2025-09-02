La Boutique Trattoria Viajera abre dos nuevos locales en el Aeropuerto de Tenerife Sur

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:09h

La Boutique Trattoria Viajera, la marca perteneciente al Grupo La Mafia se sienta a la mesa que fusiona la cocina italiana con influencias culinarias de otros continentes, continúa su plan de expansión y afianza su presencia en las Islas Canarias con la apertura de dos nuevos espacios en el Aeropuerto de Tenerife Sur. Con estas incorporaciones, la marca alcanza los tres locales en el archipiélago canario y suma un total de once restaurantes en el territorio nacional, consolidando su proyección en enclaves estratégicos de alto tránsito.

Los nuevos espacios están gestionados por la operadora SSP y se sitúan en dos zonas diferenciadas del aeropuerto. Una de las unidades se encuentra en la zona pública, dentro del área conocida como Zona Tierra, mientras que la segunda se ubica en el interior de la terminal de pasajeros, en la Zona Aire, formando parte del foodcourt de la terminal. Ambas propuestas han sido concebidas teniendo en cuenta las particularidades del entorno aeroportuario, con un diseño funcional y una carta optimizada para el formato take away, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica ágil, sabrosa y cómoda durante su paso por el aeropuerto.

Nuevo restaurante de La Boutique Trattoria Viajera en el Aeropuerto Tenerife Sur, Zona Tierra

Situado en el municipio de Granadilla de Abona, a unos 15 kilómetros al sudeste de Playa de las Américas y a 60 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, el Aeropuerto de Tenerife Sur cuenta con una única terminal que opera las 24 horas del día, conecta con más de 100 rutas y acoge a más de 150 compañías aéreas. Más de 13 millones de pasajeros transitan estas instalaciones anualmente, lo que consolida a este aeropuerto como el de mayor volumen de tráfico en Tenerife y como uno de los aeropuertos con mayor crecimiento de todo el archipiélago canario. Su carácter turístico, su constante crecimiento y su perfil internacional lo convierten en un enclave ideal para conceptos gastronómicos adaptados a la movilidad del viajero.

La Boutique Trattoria Viajera nace en 2017 con una propuesta gastronómica que fusiona la tradición de la cocina italiana con un enfoque contemporáneo, incorporando sabores de distintas culturas del mundo. Desde entonces, la marca ha construido un concepto singular, con una identidad propia, que hoy cuenta con presencia en siete localidades españolas y un total de once restaurantes. Su crecimiento está ligado al compromiso por ofrecer una experiencia culinaria original, versátil y adaptada a las nuevas formas de consumo.

Con esta doble apertura en el Aeropuerto de Tenerife Sur, La Boutique Trattoria Viajera refuerza su posicionamiento como un concepto gastronómico con alma viajera y vocación de crecimiento. Esta nueva etapa en Canarias confirma su compromiso con la calidad, la innovación y la cercanía con el viajero, llevando su cocina a nuevos destinos y consolidando su presencia en ubicaciones clave del mapa nacional.