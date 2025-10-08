Victòria Grup, liderado por el Mago Pop, gestionará el Teatro Marquina

miércoles 08 de octubre de 2025 , 09:55h

La pasión de Antonio Díaz (el Mago Pop) y su equipo por las artes escénicas y la firme voluntad de continuar con su presencia en Madrid, los ha llevado a cerrar un acuerdo con el teatro Marquina para gestionar su espacio y programación durante la temporada 2025-2026.

Victòria Grup llega con una propuesta innovadora, que transformará el teatro en algo más que un espacio escénico.

Esta temporada convertirá al Teatro Marquina en un laboratorio vivo y diverso, acogiendo grandes intérpretes, nuevos formatos, festivales de podcast y creaciones emergentes.

La experiencia del espectador es clave, y así lo demuestra la colaboración con Hype, referente gastronómico en Madrid y Barcelona, para impulsar la experiencia preshow y postshow.

MARQUINA: UN TEATRO QUE EVOLUCIONA Y REVOLUCIONA

Antes y después de la función, el espectador recibirá una oferta cultural y gastronómica diseñada para generar comunidad:

Pre-show: tomar una copa o disfrutar de una smash burger en el espacio Hype Marquina, acompañado de música en directo con DJ de electro swing o jazz electrónico.

Experiencias ad hoc: actividades vinculadas a los contenidos de la programación, pensadas para reforzar la conexión con el público.

Tercer tiempo: la copa de después, un momento para compartir impresiones con amigos, desconocidos o incluso con los propios artistas.

Todo esto sumado a una programación cuidada al detalle, donde la excelencia será la protagonista.

Os adelantamos algunos de los espectáculos de la temporada:

MEMORIAS DE ADRIANO, una adaptación contemporánea de la novela de Marguerite Yourcenar, dirigida por Beatriz Jaén y protagonizada por Lluís Homar.

WIZ PROBLEMA – EL MULTIVERSO, un show de comedia al estilo americano protagonizado por el famoso TikToker.

NON SOLUM , el espectáculo con el que Sergi López celebrará sus 20 años de carrera.

MAG LARI “STRAFALARI” – El director de los espectáculos del Mago Pop, por fin trae su magia a Madrid, con un espectáculo en el que nos regalará ilusiones imposibles y momentos sorprendentes.

EL EFECTO, una comedia dramática que explora la línea entre sentimientos y neuroquímica, y que reflexiona sobre el amor en nuestros días.

PODIMO FEST – LIVE ESPECIAL, un formato innovador de podcast en directo que lleva a artistas y creadores a compartir su universo sobre el escenario. Destacan “Soy una pringada”, “Mimi XXL” y “Maya Pixelskaya”. Humor, música y reflexión donde la intimidad del podcast se convierte en experiencia teatral.

De la mano de VICTÓRIA GRUP, el Marquina se abre a los amantes de lo nuevo, de las propuestas con personalidad y de las experiencias únicas.