publicidad
www.inoutviajes.com
OTRAS NOTICIAS
Victòria Grup, liderado por el Mago Pop, gestionará el Teatro Marquina
Ampliar

Victòria Grup, liderado por el Mago Pop, gestionará el Teatro Marquina

miércoles 08 de octubre de 2025, 09:55h

La pasión de Antonio Díaz (el Mago Pop) y su equipo por las artes escénicas y la firme voluntad de continuar con su presencia en Madrid, los ha llevado a cerrar un acuerdo con el teatro Marquina para gestionar su espacio y programación durante la temporada 2025-2026.

Victòria Grup llega con una propuesta innovadora, que transformará el teatro en algo más que un espacio escénico.

Esta temporada convertirá al Teatro Marquina en un laboratorio vivo y diverso, acogiendo grandes intérpretes, nuevos formatos, festivales de podcast y creaciones emergentes.

La experiencia del espectador es clave, y así lo demuestra la colaboración con Hype, referente gastronómico en Madrid y Barcelona, para impulsar la experiencia preshow y postshow.

MARQUINA: UN TEATRO QUE EVOLUCIONA Y REVOLUCIONA

Antes y después de la función, el espectador recibirá una oferta cultural y gastronómica diseñada para generar comunidad:

  • Pre-show: tomar una copa o disfrutar de una smash burger en el espacio Hype Marquina, acompañado de música en directo con DJ de electro swing o jazz electrónico.
  • Experiencias ad hoc: actividades vinculadas a los contenidos de la programación, pensadas para reforzar la conexión con el público.
  • Tercer tiempo: la copa de después, un momento para compartir impresiones con amigos, desconocidos o incluso con los propios artistas.

Todo esto sumado a una programación cuidada al detalle, donde la excelencia será la protagonista.

Os adelantamos algunos de los espectáculos de la temporada:

MEMORIAS DE ADRIANO, una adaptación contemporánea de la novela de Marguerite Yourcenar, dirigida por Beatriz Jaén y protagonizada por Lluís Homar.

WIZ PROBLEMA – EL MULTIVERSO, un show de comedia al estilo americano protagonizado por el famoso TikToker.

NON SOLUM , el espectáculo con el que Sergi López celebrará sus 20 años de carrera.

MAG LARI “STRAFALARI” – El director de los espectáculos del Mago Pop, por fin trae su magia a Madrid, con un espectáculo en el que nos regalará ilusiones imposibles y momentos sorprendentes.

EL EFECTO, una comedia dramática que explora la línea entre sentimientos y neuroquímica, y que reflexiona sobre el amor en nuestros días.

PODIMO FEST – LIVE ESPECIAL, un formato innovador de podcast en directo que lleva a artistas y creadores a compartir su universo sobre el escenario. Destacan “Soy una pringada”, “Mimi XXL” y “Maya Pixelskaya”. Humor, música y reflexión donde la intimidad del podcast se convierte en experiencia teatral.

De la mano de VICTÓRIA GRUP, el Marquina se abre a los amantes de lo nuevo, de las propuestas con personalidad y de las experiencias únicas.

Espectáculos
Experiencia
Gastronomía
Innovación
Mago Pop
Teatro Marquina
Tendencias
Victòria Grup
¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios
siguiente noticia noticia anterior
Portada | Hemeroteca | Índice temático | Sitemap News | Búsquedas | [ RSS - XML ] | Política de privacidad y cookies | Aviso Legal
Inout Viajes :: 2014 Contacto
Cibeles.net, Soluciones Web, Gestor de Contenidos, Especializados en medios de comunicación.EditMaker 7.8