Fundación Carrera por la Vida y Adeje lanzan la 3ª edición del Camino de Santiago por la Vida

martes 02 de septiembre de 2025 , 10:22h

La Fundación Canaria Carrera por la Vida- Walk for Life, con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje han puesto en marcha la tercera edición del proyecto “Camino de Santiago por la Vida”. La iniciativa, que arrancó este fin de semana y durará hasta el 7 de septiembre, tiene como propósito visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y concienciar sobre la importancia de las revisiones periódicas.

En esta edición participan 40 personas, mayoritariamente mujeres, que, tras superar un proceso oncológico, recorrerán más de 125 kilómetros desde Tui (Pontevedra) hasta Santiago de Compostela, siguiendo el conocido Camino Portugués. Acompañadas por equipo técnico, familiares y amistades, vivirán una experiencia que pretende ser transformadora en un entorno solidario y adaptado a sus necesidades.

El lema del Camino de Santiago por la Vida, “El camino es la meta”, tiene como objetivo celebrar la vida después del cáncer. “El verdadero éxito no es solo llegar a Santiago, sino haber enfrentado la enfermedad y reunirse para compartir experiencias y apoyo mutuo. No es una competición, sino un espacio de convivencia, solidaridad y resiliencia” han comentado desde la organización.

Durante las seis etapas, las participantes contarán con el acompañamiento de Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación Carrera por la Vida - Walk for Life, y su equipo de monitores voluntariado, así como con la presencia de Esther Rivero Vargas, concejala del Área de Salud y Calidad de Vida del Ayuntamiento de Adeje, acompañada de su equipo técnico. Todo el dispositivo garantizará que el recorrido sea accesible y seguro, adaptado a las necesidades del grupo.

Según la organización, “este proyecto ofrece una oportunidad para destacar la valentía y la resiliencia de las personas que han enfrentado el cáncer, al tiempo que se promueven hábitos de vida saludables y se fortalecen los lazos entre participantes y acompañantes. Las etapas del Camino de Santiago se convierten así en una plataforma para transmitir un mensaje de esperanza y superación a toda la sociedad”.

El Camino desde Tui hasta Santiago de Compostela

El tramo entre Tui y Santiago de Compostela forma parte del Camino Portugués, una de las rutas jacobeas más antiguas y transitadas. El itinerario desde Tui, cruzando el río Miño y atravesando pueblos gallegos, culmina en la catedral de Santiago de Compostela. Esta ruta ofrece una experiencia religiosa y cultural de gran valor histórico, con paisajes de ribera, bosques y patrimonio patrimonial, y ha sido oficialmente reconocido como ruta de peregrinación por su significado espiritual y su interés cultural. En esta edición, la caminata de 106 kilómetros se realiza con un enfoque de convivencia, apoyo mutuo y visibilización de la lucha contra el cáncer.