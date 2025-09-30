Huawei Watch D2: innovación en presión arterial y salud digital

martes 30 de septiembre de 2025 , 08:51h

HUAWEI WATCH D2, primer smartwatch con medición de la presión arterial mediante ondas de pulso con certificación CE y gestión profesional de la salud digital.

Con motivo del Día Mundial del Corazón, la iniciativa de este año —bajo el lema “No pierdas el ritmo”— pone el foco en tres pilares: detección temprana, monitorización constante y atención accesible frente a las enfermedades cardíacas, responsables de aproximadamente 20,5 millones de muertes anuales en el mundo.

La campaña recuerda que hasta el 80 % de las muertes prematuras por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares son evitables con concienciación, intervención a tiempo y hábitos de vida saludables. Entre los factores de riesgo modificables, los ritmos cardíacos irregulares destacan como una amenaza silenciosa que puede avanzar sin síntomas, y la hipertensión permanece como un factor crítico que deteriora progresivamente vasos y órganos.

Estas condiciones agravan la brecha en la atención cardiovascular: casi la mitad de los adultos afectados no están diagnosticados, en gran medida por falta de acceso a herramientas de control profesionales, lo que retrasa un tratamiento eficaz.

Para ayudar a cerrar esta brecha, HUAWEI ha anunciado recientemente importantes mejoras en las funciones de HUAWEI WATCH D2, ampliando su cartera de capacidades certificadas de monitorización de la salud digital. Esta evolución se alinea con el objetivo central del Día Mundial del Corazón —hacer accesible la gestión de la salud cardíaca— y convierte los wearables existentes en compañeros de salud digital clínicamente validados.

Precisión fiable: funcionalidad médica clínicamente certificada

Análisis de arritmias por ondas de pulso

El análisis de arritmias mediante ondas de pulso, con certificación CE, permite monitorizar proactivamente ritmos cardíacos irregulares —incluida la fibrilación auricular (FA)— con fiabilidad de grado clínico. Esta función, certificada bajo el reglamento europeo CE MDR en agosto de 2025, ofrece alertas tempranas ante posibles episodios de FA (fibrilación auricular) y respalda la misión de la Federación Mundial del Corazón al impulsar la monitorización continua y la detección precoz de riesgos.

Control de la presión arterial

La mejora de la monitorización de la presión arterial llegará como actualización OTA gratuita para todos los dispositivos HUAWEI WATCH D2 a inicios de octubre de 2025. La función se basa en medición oscilométrica mediante la bolsa de aire mecánica ultraestrecha del reloj y el sistema TruSense™ mejorado, aplicando la misma metodología utilizada en entornos clínicos. Además, incluye mediciones programadas, seguimiento 24/7 y monitoreo nocturno automático sin alterar el descanso, además de análisis de ritmos circadianos, detección de oleadas matutinas e informes de nivel profesional.

Ecosistema mejorado de gestión de la salud digital

La actualización refuerza Health Glance, que ahora ofrece una evaluación de salud con un solo toque e incorpora un conjunto ampliado de 13 indicadores. Así, los usuarios obtienen una visión más completa de su estado general y pueden detectar posibles irregularidades de forma rápida y cómoda.

Asimismo, la función Comunidad de salud de la aplicación HUAWEI Health amplía sus capacidades. Los usuarios pueden compartir datos de salud —incluida la nueva información de presión arterial y arritmias, junto con las métricas ya existentes— con sus familiares, lo que fortalece la atención remota y mejora los sistemas de apoyo en el ámbito familiar.

Acerca del Día Mundial del Corazón

El Día Mundial del Corazón, instaurado por la Federación Mundial del Corazón en colaboración con la OMS, busca concienciar sobre que las ECV (enfermedades cardiovasculares) —incluidas las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares— son la principal causa de muerte mundial, con 20,5 millones de fallecimientos anuales. La campaña de 2025 pone el foco en la detección temprana y la monitorización continua bajo el lema «No pierdas el ritmo».