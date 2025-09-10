HASTA EL 09.11.2025 (MUSEO GUGGENHEIM BILBAO)

El Museo Guggenheim Bilbao presenta la primera panorámica exhaustiva de Barbara Kruger en España, una ambiciosa exposición que reúne más de cuatro décadas de radicales exploraciones de la artista en torno a las imágenes, el lenguaje y el poder. Patrocinada por Occident, Barbara Kruger: Another day. Another night. brinda un análisis en profundidad de cómo el trabajo de la artista, muy arraigado en la comunicación de masas y el comentario cultural, sigue evolucionando en la era digital.

Desarrollada en estrecha colaboración con la artista, esta amplia panorámica convierte las salas del Museo Guggenheim Bilbao en un entorno donde convergen sonido, texto y arquitectura, envolviendo al público en un intenso encuentro con el lenguaje del poder

La exposición revisita algunas icónicas obras tempranas—como sus afamados paste-ups—, y muestra también piezas recientes digitales y de vídeo que siguen ampliando su alcance formal y conceptual

Las obras de Kruger beben de una constelación de fuentes —discursos políticos, eslóganes publicitarios, doctrinas religiosas, jerga de Internet— que la artista transforma en agudas e incisivas reflexiones sobre los sistemas que hoy dan forma a nuestra vida

Untitled (Camino) (2025) es una nueva e impactante obra que hace referencia al paisaje lingüístico de Bilbao y sirve de hilo conductor visual para conectar las diversas salas de la muestra, trazando un sinuoso recorrido alrededor del Atrio central del Museo