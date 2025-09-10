Stellium, una concentración de tres piezas de danza- planetas, en Cuarta Pared

miércoles 10 de septiembre de 2025 , 08:26h

En la Cuarta Pared han celebrado que hace 7 años que Carlos González y Seth Buckley se embarcaron en la aventura de crear su propia compañía de danza contemporánea: EYAS Dance Project.

La fiesta de cumpleaños ha sido un programa triple, una concentración de tres piezas de danza- planetas que en astrología se denomina Stellium.

¿Qué fue "Stellium"?

Stellium es una propuesta de danza contemporánea de la compañía EYAS Dance Project que marcó su séptimo aniversario. Este programa especial se presentó los días 5 y 6 de septiembre de 2025 en la Sala Cuarta Pared de Madrid.

El título, “Stellium”, hace referencia a un término de astrología que describe la concentración o alineación de varios cuerpos celestes en un mismo punto — de forma metafórica, la obra concentra tres piezas de danza–planetas.

La presentación fue descrita como una celebración que, además de conmemorar el aniversario de la compañía, ofrecía un “viaje para habitar la sensualidad, el misterio y lo ecléctico” a través de la danza contemporánea.

También se reflejó en la agenda oficial de la compañía como estreno absoluto en Madrid.

Sensación escénica Vibrante, sensual, ecléctica, virtuosa y llena de color

Una acumulación de energía que concentra las características más representativas del discurso de EYAS y de su lenguaje coreográfico: celebración de la diferencia, intensidad, compromiso y honestidad. Una danza que nace desde el deseo profundo de inspirar otro mundo. Un mundo donde los planetas, que etimológicamente son estrellas errantes, puedan mostrar toda la belleza que emana de su capacidad para moverse entre las estrellas fijas.



EYAS Dance Project es una compañía de danza contemporánea y plataforma cultural con sede en Valencia, fundada en 2018 por los codirectores, creadores y bailarines Carlos González y Seth Buckley.

Con motivo de su séptimo aniversario, EYAS Dance Project presentó en la Sala Cuarta Pared Stellium, un programa especial que reúne tres piezas –Boxerman (Paula Montoya Lozano, Seth Buckley y Carlos González), Oru & Kreya (Paula Martínez Parra y Paula Montoya Lozano) y Júpiter + Jaguar (Carlos González & Seth Buckley)– bajo el signo de la concentración y la alineación. El título alude a un término astrológico que describe el encuentro de varios cuerpos celestes en un mismo punto. En el escenario, lo que se alinea no son planetas, sino mundos coreográficos que orbitan alrededor de una misma pulsión.

Las tres piezas, distintas en forma pero afines en tono, evocan de algún modo ritos sexuales, tanto humanos como animales, a través de un lenguaje físico cargado de sensualidad, violencia y extrañeza. La música, con frecuencia arrítmica o disonante, acentúa esa atmósfera incómoda y casi tribal, que obliga al espectador a habitar un terreno ambiguo entre lo instintivo y lo coreografiado.

Lo que resulta de este tríptico es un viaje curioso y desconcertante: un espectáculo que no busca la complacencia, sino la provocación sensorial. En su escritura del cuerpo se adivinan lo salvaje y lo ritual, lo íntimo y lo colectivo, como si EYAS Dance Project quisiera recordarnos que la danza es también un acto de supervivencia, un territorio donde el deseo y la animalidad se encuentran.