Hotel Tapa Tour celebra su décimo aniversario en Madrid

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:08h

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de la capital participó en la presentación, que tuvo lugar en el Salón Real de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, del festival gastronómico que se celebrará del 22 de septiembre al 5 de octubre en Madrid.

Esta nueva edición cuenta con un total de 24 hoteles de cuatro y cinco estrellas que ofrecerán 83 propuestas distintas de tapas y maridajes formando parte, además, de seis rutas oficiales.

Como novedad destacan las visitas guiadas por hoteles históricos, que tendrán plazas limitadas y se realizan con reserva previa.

Maíllo ha destacado que Hotel Tapa Tour, iniciativa que cuenta con el apoyo del Consistorio madrileño, “demuestra que los hoteles de Madrid son parte fundamental de la identidad gastronómica de la ciudad” y ha invitado a visitantes y madrileños a “hacer turismo, redescubriendo espacios icónicos a través de la alta cocina informal que ofrecen estos hoteles”.