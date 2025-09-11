Inverso Carabanchel, un nuevo espacio para el arte

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:14h

Estudio Inverso arranca temporada con una gran noticia: inaugura una nueva sede en el barrio madrileño de Carabanchel.

De este modo, el estudio de artistas visuales cuenta desde este momento con dos espacios: al ya conocido Inverso Malasaña (C/ Marqués de Santa Ana, 4) se suma el flamante Inverso Carabanchel (C/ Blandón, 1).

Para celebrar este importante crecimiento, el estudio de artistas ha organizado una exposición en Inverso Carabanchel, Latido Inverso, en la que podrán contemplarse obras de los artistas de ambas sedes, un gran equipo formado a partir de ahora por Adrián Ssegura, Alain Cugnenc, Álvaro Sonson, Aurora Duque, Chema Perona, David Ortega, Diego Conte, Fernando Cancho, Fluque, José Manuel Cervera-Grau, Marcelo Mendonça, Mateo Fetén, Nuuco y Sebastián Boesmi.

Inverso Carabanchel

Situado en pleno barrio de Carabanchel, uno de los focos más interesantes y activos de la creación artística del momento en Madrid, Inverso Carabanchel cuenta con 350 metros cuadrados de espacio de creación, destinados a convertirse en lugar de trabajo para 15 artistas.

En estos momentos, los artistas que componen Inverso Carabanchel son Adrián Ssegura, Aurora Duque, Fernando Cancho, Fluque, Nuuco y Sebastián Boesmi. La gran mayoría de ellos exponen por primera vez en Inverso, lo que convierte Latido Inverso en una ocasión ideal para conocer su obra de primera mano.

Estudio Inverso no es una galería de arte, sino un espacio de trabajo/taller de artistas que, a lo largo del año, celebra varias actividades y eventos para dar a conocer las novedades de sus artistas. Su naturaleza dinámica y abierta lo convierte también en plataforma de inserción de creadores en el mercado del arte. El perfil de sus artistas está abierto a múltiples disciplinas: pintores, escultores, collagistas, arquitectos, artistas conceptuales, performers, etc.

Cruza Carabanchel

En la exposición Latido Inverso, los 14 artistas de Estudio Inverso mostrarán sus obras más recientes, en su gran mayoría inéditas, así como otras creaciones de su producción. Todas ellas estarán a la venta.

Latido Inverso podrá visitarse del 26 de septiembre al 10 de octubre en Inverso Carabanchel (C/ Blandón, 1). Al ser un espacio de trabajo, el horario puede variar, por lo que se recomienda ponerse en contacto con Inverso a través de sus redes sociales o en el correo [email protected].

Además, Latido Inverso forma parte de Cruza Carabanchel, el festival que del 27 de septiembre al 5 de octubre revoluciona el barrio con un extenso programa de actividades, eventos y encuentros diversos en torno a la creación artística, la cultura y sus variadas disciplinas teniendo al barrio como protagonista, en diferentes puntos del distrito.