La Blancanieves karateka de Thrilling Bloody Sword aterriza en Madrid

jueves 11 de septiembre de 2025 , 09:12h

La reinvención karateka de “Blancanieves” llega a la gran pantalla.

Los cuentos de los hermanos Grimm y el kung-fu más desbocado se cruzan en “Thrilling Bloody Sword” (1981), una insólita producción taiwanesa de serie Z que mezcla artes marciales, fantasía y delirio a partes iguales.

La cita será el viernes 12 de septiembre, a las 22:30 horas, en el mk2 Cine Paz de Madrid, dentro de una nueva sesión de “cine cutre” organizada por el Festival Internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama.

Dirigida por Chang Hsin-Yi, la película despliega efectos especiales artesanales, criaturas imposibles como cíclopes y dragones de varias cabezas, y combates tan ridículos como divertidos. Recientemente restaurada en alta definición a partir del negativo original, “Thrilling Bloody Sword” se presenta como “una experiencia visual única que oscila entre lo absurdo y lo maravilloso, transportando al espectador a un mundo donde todo es posible”, según afirma Carlos Palencia, director de CUTRECON.

El filme podrá verse en versión original en turco con subtítulos en castellano, en una sesión que presentará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Palencia contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.