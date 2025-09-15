Vive la magia de la vendimia en un viaje a medida para toda la familia

España vuelve a situarse este año entre los grandes nombres del vino, ocupando el tercer puesto en el ranking mundial de productores, con unas previsiones iniciales de las cooperativas que superan los 37 millones de hectolitros. La vendimia se convierte así en el mejor momento para adentrarse en los paisajes de viñedos y descubrir, con todos los sentidos, la tradición y la pasión que envuelven a cada copa. En este contexto, según el Monitor de Enoturismo de la DOCa Rioja 2024, el enoturismo en Rioja ha generado un impacto económico estimado de casi 200 millones de euros, destacando el crecimiento constante de la demanda internacional, que ya representa el 36,3% del total de visitantes a la región.

Este año, y de la mano de CamperDays, el “booking.com de los alquileres de autocaravanas”, surge una propuesta diferente para los amantes del vino y los viajes. "Nuestra misión es facilitar a los viajeros el acceso a experiencias únicas y que puedan empaparse de la tradición de la vendimia, una de las más especiales del calendario español", afirma Adriana Neves, Marketing Manager de CamperDays. En ese sentido, la compañía propone distintas experiencias y campings cercanos para pernoctar.

La Rioja: Vive y siente la experiencia de la vendimia de primera mano y en familia. Este taller práctico es la oportunidad perfecta para que pequeños y mayores conozcan y participen en todas las etapas que recorre la uva durante la campaña: desde la recolección en el viñedo hasta su transformación en mosto y, finalmente, en vino. La actividad comienza con un tour explicativo por las instalaciones de Bodegas Amador García en Baños de Ebro, donde descubrirás la historia y el proceso de elaboración de sus vinos. Tras una jornada tan auténtica, el descanso está asegurado en el Camping Haro, a un corto trayecto, rodeado de naturaleza y tranquilidad.

Tarragona: En Mas Vicenç, en La Bisbal del Penedès, cada septiembre la vendimia se convierte en una auténtica fiesta para todos los públicos. La experiencia invita a recorrer los viñedos bajo el sol mediterráneo, recolectar la uva madura con tus propias manos y revivir el tradicional pisado, todo ello acompañado de un desayuno de payés al aire libre y rodeado de naturaleza. El Camping Vendrell Platja, a poca distancia, es el lugar perfecto para relajarse tras una jornada de actividades, prolongando la sensación de desconexión y calma mediterránea.

Gerona: En la Cooperativa de Garriguella, en el corazón del Empordà gerundense, los visitantes descubren la singularidad de la tradición cooperativa y el paisaje que la rodea a través de una visita guiada, donde conocer el proceso del vino y la cultura local es tan importante como descubrir los aromas, sabores y tradiciones que rodean cada vendimia. El Camping Vell Empordà, situado muy cerca, es el lugar idóneo para saborear la calma de la región y explorar sus rincones con total libertad.

En definitiva, la vendimia es mucho más que vino: es celebrar la cultura y conexión con la naturaleza. Participar en ella de una forma diferente, con total libertad y explorando la vida en el camping, permite descubrir de primera mano las tradiciones que han dado forma a nuestros pueblos.