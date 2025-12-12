Israel celebra la coincidencia de Janucá y Navidad con un amplio programa festivo

viernes 12 de diciembre de 2025 , 10:00h

Israel vive este diciembre una de sus temporadas festivas más especiales: la coincidencia de Janucá (o Fiesta de las Luces) y Navidad convierte al país en un escenario lleno de luz, diversidad y tradición. De norte a sur, ciudades y pueblos despliegan mercados, conciertos, espectáculos audiovisuales y visitas guiadas que invitan tanto a residentes como a turistas a disfrutar del espíritu multicultural que define estas celebraciones.

Jerusalén: espiritualidad, historia y luz

La capital se convierte en el epicentro de la celebración. Durante los ocho días de Janucá, ceremonias públicas de encendido de la menorá iluminan plazas y barrios, mientras que la Ciudad Vieja luce una atmósfera navideña especial con mercados en la Puerta Nueva y decoraciones que envuelven el Barrio Cristiano.

La histórica Casa de Papá Noel vuelve a abrir sus puertas, ofreciendo una parada entrañable para familias y visitantes. En la zona del YMCA, conciertos, actividades infantiles y espectáculos completan una agenda vibrante.

El Museo de la Torre de David propone tours temáticos de Navidad y Janucá, ideales para quienes desean explorar la historia milenaria de Jerusalén desde una perspectiva festiva. El evento Sweet Jerusalem transforma el Paseo Armon Hanatziv con juegos de luz, música y proyecciones, mientras que el Jardín Botánico presenta hasta enero su recorrido inmersivo “Sueños de Invierno”. A ello se suman los autobuses panorámicos y el Festival de Cine Judío en la Cinemateca, que completan la oferta cultural.

Tel Aviv-Yafo: modernidad y tradición

La ciudad más cosmopolita de Israel celebra Janucá con menorás públicas, actuaciones callejeras y numerosas actividades familiares. En Yafo, el mercado navideño de la Plaza del Reloj y el icónico árbol junto al puerto aportan el toque clásico de la festividad.

Una de las grandes novedades de este año es la llegada del festival internacional Lumagica, que debuta en Israel con una experiencia sensorial de esculturas luminosas y recorridos visuales en el Parque Yarkon, convirtiéndose en una de las grandes atracciones de la temporada.

El norte: la convivencia en su máxima expresión

En Haifa, el famoso festival “Fiesta de las Fiestas” vuelve a llenar de color, música y gastronomía las calles de Wadi Nisnas y la Colonia Alemana, uniendo tradiciones judías, cristianas y musulmanas en un ambiente único. Buses panorámicos especiales recorren la ciudad durante Navidad y Nochevieja.

En Akko, los históricos Salones de los Caballeros se transforman en un mercado festivo con música, artesanía y gastronomía, una mezcla perfecta entre patrimonio cruzado y ambiente navideño.

Nazaret, por su parte, despliega uno de los árboles navideños más altos de Oriente Medio, acompañado de mercados tradicionales, espectáculos familiares y rutas iluminadas que atraen cada año a miles de visitantes.

Los pueblos cristianos de Galilea —Mi'ilya, Tarshiha y Fassuta— ofrecen una experiencia más íntima, con encendido de árboles, mercados locales y eventos en la histórica Fortaleza del Rey, convertida en un atractivo centro turístico.

El desierto del sur: un invierno diferente

El Parque Timna, cerca de Eilat, vuelve a acoger su ya tradicional feria navideña, con un árbol de seis metros, un espectáculo internacional de circo y un mercado europeo rodeado de los espectaculares paisajes desérticos. Es una propuesta diferente para quienes desean combinar aventura, naturaleza y espíritu festivo.