Iconismo, el nuevo single de Soraya para romper las pistas de baile

COINCIDIENDO CON SU CUMPLEAÑOS LANZA UN NUEVO ADELANTO DE SU PRÓXIMO DISCO DE ESTUDIO QUE LLEVARÁ POR TÍTULO “ILUMINA”

Desde el viernes 12 de septiembre ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “ICONISMO”, el nuevo single de SORAYA. Como ya es tradición en su carrera, la artista celebra su cumpleaños (13 de septiembre) con un regalo musical a todos sus seguidores.

Tras varios singles como “Earthquake”, “Heaven Knows” o “Sundance”, llega el asalto definitivo de Soraya a las pistas de baile. “Iconismo” es el último adelanto de un disco que llevará por título “Ilumina” y confirmará el regreso de la artista a su género predilecto, el pop electrónico. Con una factura moderna y elegante, el tema bebe de los sonidos más actuales, pero con un aire retro que nos traslada a los clubes neoyorquinos de voguing de los 60´s y 70´s. En un guiño a su fiel público LGTBIQ+, Soraya y su joven equipo de trabajo han creado este homenaje a uno de los estilos que hoy arrasan en el colectivo.

Compuesta por la propia Soraya junto a EYLA y FECTRO, y producida por este último, “Iconismo” es una oda a la estética, la sensualidad y la diversidad, y una muestra de lo que queda por hacer en la música de baile. Todo ello queda reflejado a la perfección en un videoclip de estética minimalista y sutil pero cargado de la potente energía que caracteriza a la artista. La pieza de Warmfilm Studio y dirigida por Christian López y Jesús Gómez aúna todas las pasiones de Soraya: la moda, el baile y por encima de todo la música.