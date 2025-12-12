Las búsquedas de “solo para adultos” aumentan un 30% en el sector del camping

viernes 12 de diciembre de 2025 , 08:45h

Los alojamientos "solo para adultos" han dejado de ser una excepción para consolidarse como una categoría propia dentro del turismo español.

El sector del camping se posiciona como el aliado perfecto, ofreciendo a los viajeros tranquilidad, experiencias gourmet y planes que invitan a socializar, atendiendo una realidad demográfica incontestable: el grueso de sus clientes son adultos que viajan solos, en pareja o con amigos.

Según datos de Pitchup.com, la plataforma líder en reservas de campings y alojamientos al aire libre, el 75% de la ocupación registrada en España en lo que va de año corresponde a reservas exclusivamente de adultos. Este dato pone de manifiesto la necesidad de espacios diseñados para la desconexión, el silencio y las experiencias más sofisticadas. En la plataforma, las búsquedas que empiezan con el filtro "solo para adultos" han aumentado un 30% respecto al año pasado.

Una nueva opción a tener en cuenta

La solidez del turismo "solo para adultos" como una posibilidad más de viaje es comparable a la popularidad de los alojamientos orientados a las familias con niños, el turismo rural o los viajes con mascotas. Según un informe de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), esta modalidad representa al menos el 5% de la oferta turística a nivel nacional.

En este contexto, Pitchup.com se suma a la tendencia y la plataforma ya cuenta con una red de 420 campings "solo para adultos" a nivel global, de los cuales 6 se encuentran en España.

“Estamos viendo cómo el concepto de camping evoluciona hacia experiencias mucho más personalizadas. El auge de la preferencia por alojamientos "solo para adultos" se refleja en nuestros datos, ya que casi 300.000 usuarios han utilizado el filtro "solo para adultos" en el último año, siendo más personas que nunca quienes lo aplican como el primer filtro. Los viajeros buscan espacios donde la desconexión, la inmersión en el entorno y las experiencias únicas sean protagonistas.”, señala Dan Yates, Fundador y Director General de Pitchup.com.

Además, la horquilla de precios demuestra la versatilidad y el potencial económico del sector, permitiendo estancias que oscilan entre los 30€ para parcelas sencillas y los 400€ por noche en alojamientos de glamping de lujo.

La privacidad y la desconexión definen el perfil del viajero adulto

Las parejas son el perfil más común, representando el 63 % de las reservas de los viajeros que optan por este tipo de turismo. Las características de los campings "solo para adultos" de la red de Pitchup.com reflejan la preferencia por el ocio social dentro de las instalaciones, con el 75% de la oferta en España integrando bar, club, o piscina exterior. Asimismo, los alojamientos se centran en la oferta gastronómica y los servicios de bienestar, con un 40 % de los establecimientos que cuentan con restaurante propio y un 40 % que ofrecen servicios de bienestar como jacuzzi.

La oferta complementaria del entorno también juega un papel clave a la hora de decantarse por el turismo "solo para adultos". En este sentido, la ubicación aislada del núcleo urbano del glamping Zielo Las Beatas, invita a la desconexión total, siendo el astroturismo una de las actividades más demandadas.

Gracias a su ubicación estratégica, Go Spain permite a los viajeros sumergirse en la cultura y gastronomía del pueblo blanco de Alhaurín Grande y explorar las rutas naturales de la Sierra de Mijas.

Por su parte, las cabañas de Fuente del Lobo apuestan por el deporte de temporada, con fácil acceso a la estación de esquí de Sierra Nevada y rutas para practicar ciclismo durante el verano.

