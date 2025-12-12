Helly Hansen lanza la Odin Ultimate Infinity Jacket junto con guías de montaña de EE. UU

viernes 12 de diciembre de 2025 , 09:15h

Diseñada para el entorno alpino, la nueva HH Odin Ultimate Infinity Jacket llega en versiones para mujer y hombre. Entre sus principales características destacan tres elementos fundamentales: en primer lugar, la incorporación de la membrana LIFA INFINITY™, una de las tecnologías impermeables y transpirables más innovadoras de Helly Hansen, que ofrece una protección ligera ideal para el alpinismo, el senderismo y el esquí de travesía. En segundo lugar, su capacidad para cumplir con los niveles más exigentes de impermeabilidad y transpirabilidad de HELLY TECH® Professional, gracias a una construcción de tres capas que proporciona una protección ligera óptima para largas jornadas en la montaña. Y, finalmente, su desarrollo en estrecha colaboración con los guías de Mountain Madness.

Fundada hace 40 años por dos de los montañeros más reconocidos de Estados Unidos, Mountain Madness es una empresa de referencia en el ámbito del guiado profesional. La colaboración con sus guías ha permitido al equipo de diseño de Helly Hansen incorporar sus comentarios en cada fase del proceso: diseño, pruebas y perfeccionamiento. Uno de los aspectos destacados señalados por los guías fue que los bolsillos tradicionales para las manos suelen interferir con el arnés o el cinturón lumbar de la mochila. Por ello, la nueva Odin Ultimate Infinity Jacket elimina esos bolsillos e integra dos bolsillos en el pecho amplios y fácilmente accesibles incluso usando arnés o mochila.

La nueva chaqueta ofrece la protección necesaria para disfrutar de la montaña durante todo el año. Gracias a HELLY TECH® Professional y LIFA INFINITY™, es completamente impermeable y transpirable, asegurando confort frente a nieve, lluvia o viento, mientras mantiene al usuario seco y cómodo. Su diseño ligero y plegable permite guardarla fácilmente cuando las condiciones son más suaves. A ello se suman dos bolsillos en el pecho y costuras totalmente selladas que aumentan su practicidad, convirtiéndola en un elemento esencial para montañismo, senderismo y esquí de travesía.

Otras características validadas por profesionales incluyen: ventilación en las axilas para mejorar la transpirabilidad, mangas articuladas para un movimiento óptimo, un reflector RECCO® para mayor seguridad y localización, capucha compatible con casco, y dobladillo, capucha y puños ajustables. Su diseño compacto facilita transportarla en cualquier aventura y utilizarla rápidamente cuando el tiempo cambia de forma inesperada.

“Trabajar con profesionales de la montaña nos inspira a seguir innovando con nuevas tecnologías y diseños con propósito”, afirma Philip Tavell, vicepresidente del área Outdoor en Helly Hansen. “Esta temporada, hemos escuchado sus comentarios para crear la nueva Odin Ultimate Infinity Jacket, centrándonos en una transpirabilidad ligera y afinando cada detalle para garantizar la máxima comodidad y funcionalidad. Nuestro objetivo es crear equipamiento que ayude a las personas a mantenerse —y sentirse— vivas en la naturaleza, y estamos seguros de que esta nueva chaqueta cumplirá con ello”.

La Odin Ultimate Infinity Jacket ha sido reconocida con un Red Dot Design Award, uno de los certámenes de diseño más prestigiosos del mundo. Evaluado por un jurado internacional de expertos, el distintivo “Red Dot” es hoy un sello global de excelencia en diseño. En este sentido, el jurado de los Red Dot Design Award destaca: “Esta chaqueta outdoor destaca por su funcionalidad optimizada hasta el último detalle y ofrece una protección sorprendentemente ligera contra el mal tiempo en rutas alpinas exigentes”.