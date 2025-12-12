MSC Cruceros activa las ventas del MSC World Atlantic, operativo desde 2027

MSC Cruceros ha abierto las ventas para MSC World Atlantic, que debutará en noviembre de 2027 desde Puerto Cañaveral, Florida (EE. UU.).

El barco ofrecerá a los pasajeros la oportunidad de experimentar una combinación perfecta de culturas, sabores y estilos de ambos lados del Atlántico, reunidos en un emocionante destino en el mar.

Como cuarto barco de la innovadora serie World Class de la compañía, MSC World Atlantic está diseñado para combinar el estilo europeo característico de MSC Cruceros con el confort americano y ofrecerá alternativamente itinerarios de 7 y 14 noches por el Caribe Oriental y Occidental a algunos de los destinos más emblemáticos, incluida Ocean Cay MSC Marine Reserve, la isla privada de MSC Cruceros en las Bahamas.

Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros, ha afirmado: “La salida de MSC World Atlantic desde Puerto Cañaveral, Orlando, subraya nuestro compromiso de ofrecer a los pasajeros estadounidenses e internacionales nuestros barcos más vanguardistas, siendo Puerto Cañaveral un centro neurológico con fáciles conexiones para pasajeros de todo el mundo. Al igual que con cada barco que lanzamos, contará con características, locales y atracciones nuevas e innovadoras para elevar aún más el listón de los cruceros por el Caribe”.

Con más de 38.000 metros cuadrados de espacio público, MSC World Atlantic invita a los pasajeros a degustar, ver y sentir el mundo en unas vacaciones inolvidables, y a descubrir algo nuevo en cada rincón.

Más de 40 bares, restaurantes y salones le esperan, desde auténticos restaurantes italianos hasta el asador americano Butcher’s Cut y el Kaito Teppanyaki, donde los pasajeros pueden disfrutar de los intensos sabores japoneses acompañados de una espectacular cocina en la mesa.

El barco también contará con un nuevo y animado bar salón, Viva La Musica, dedicado a la cultura latina con música, bailes de salsa y una amplia selección de cócteles artesanales.

Siguiendo los pasos de sus barcos gemelos, MSC World America y MSC World Asia, MSC World Atlantic contará con siete distritos a bordo, cada uno con su propio ambiente, instalaciones y experiencias diseñadas para enriquecer a los pasajeros.

Para los amantes de las emociones fuertes, MSC World Atlantic ofrecerá atracciones como Cliffhanger, el columpio sobre el agua que eleva a los pasajeros a 50 metros sobre el océano, junto con varias experiencias nuevas y emocionantes que se darán a conocer más adelante.

Ya se pueden reservar los itinerarios de MSC World Atlantic aquí

Algunas de las novedades que esperan a los pasajeros a bordo de MSC World Atlantic incluyen:

NUEVO - Viva La Música – Uno de los más de 40 bares, restaurantes y salones de MSC World Atlantic, este nuevo y animado local celebra la cultura latina con música en directo, baile y una animada vida nocturna.

The Clubhouse – Este espacio de inspiración retro, que hace su debut en Estados Unidos, reúne a las familias con juegos de mesa clásico, la zona familiar LEGO®, coches de choque, baloncesto, patinaje sobre ruedas y muchas más actividades de entretenimiento familiar.

MSC Yacht Club – El exclusivo “yate dentro de un barco” de MSC Cruceros, ofrecerá acceso exclusivo con una tarjeta magnética a un santuario apartado con salón y restaurante exclusivos, piscina privada, terraza y conserje las 24 horas, todo ello a poca distancia de todo lo que un buque tan grande puede ofrecer. El barco contará con 144 lujosas suites y estas comodidades VIP se extienden a tierra firme en Ocean Cay MSC Marine Reserve, con acceso privado a Ocean House Beach.

Una variedad de 40 experiencias gastronómicas, bares y salones – Cuenta con seis conceptos de restaurantes especializados, entre los que se incluyen los favoritos de los pasajeros, como el asador Butcher’s Cut, Kaito Sushi y Teppanyaki, y Hola! Tacos & Cantina, además de otros nuevos y emocionantes conceptos que se darán a conocer próximamente. MSC World Atlantic satisfará todos los gustos y tentaciones y ofrecerá una rica variedad de sabores internacionales.

The Harbour – situado en el distrito Family Aventura, es un dinámico parque temático al aire libre que invita a las familias a jugar, comer y explorar juntas. Entre sus atracciones se incluyen un parque acuático con toboganes y zonas de agua, además de un circuito de cuerdas en las alturas, donde los visitantes puedes desplazarse por puentes de cuerda y torres.

Cliffhanger ​– tras su exitoso debut en MSC World America, este emocionante columpio sobre el agua eleva a los pasajeros a 50 metros sobre el mar para ofrecerles unas vistas inigualables y una descarga de adrenalina inolvidable.

Doremiland Kids Club – como empresa familiar, MSC Cruceros sabe lo que se necesita para que toda la familia disfrute de unas vacaciones, y en MSC World Atlantic los niños pueden explorar, crear y jugar en uno de los clubes infantiles más grandes de la línea, que cuenta con dos espacios LEGO® con programas llenos de actividades para niños de 0 a 17 años.

Panorama Lounge – un elegante local de dos pisos donde los pasajeros pueden disfrutar de cócteles antes del espectáculo y de que el espacio se transforme en un deslumbrante teatro con actuaciones internacionales y pantallas LED inmersivas.

MSC Aurea Spa​ – cuenta con una de las zonas termales más grandes de la flota de MSC Cruceros, con saunas, baños de vapor y salas de nieve. Los pasajeros pueden disfrutar de una completa carta de tratamientos faciales y corporales, un gimnasio equipado por Technogym® con impresionantes vistas al mar y The Gentlemen’s Barber para todas las necesidades de aseo personal.

Los miembros de MSC Voyager’s Club que reserven entre el 10 y el 24 de diciembre de 2025 recibirán 1000 puntos extra (incluidos los miembros con estatus Welcome). Los miembros con estatus Classic y superior recibirán un crédito a bordo de 50 dólares por persona y también se beneficiarán de las ventajas habituales de Voyages’ Exclusives al reservar con más de 12 de meses de antelación de la salida, incluyendo un descuento del 5% + 5%, y el doble de puntos en la membresía tras reservar el crucero. Los miembros con estatus Club Silver también recibirán un crédito a bordo de 50 dólares. Consulte la página web para conocer los términos y condiciones completos.

MSC World Atlantic funcionará con GNL, un combustible que permite una transición directa hacia el GNL renovable biológico y sintético. El barco está equipado con conectividad a la red eléctrica terrestre, lo que permite apagar los motores del barco mientras está en puerto, eliminando las emisiones locales y reduciendo el impacto en la calidad del aire local. Se utiliza tecnología inteligente en todo el barco para garantizar que los pasajeros puedan viajar con comodidad, y al mismo tiempo, mantener un bajo consumo de energía y agua. El barco también cuenta con una avanzada planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de gestión de reciclaje a bordo que minimiza los residuos.