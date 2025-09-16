LA XINA, el nuevo single y videoclip de Uña y Carne

martes 16 de septiembre de 2025 , 08:55h

LA RUMBA DE UÑA Y CARNE REGRESA A PRIMERA LÍNEA TRAS UN 2025 DE RECORDS

Ya está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “LA XINA”, el nuevo single y videoclip de UÑA Y CARNE.

Tras un 2025 arrollador gracias a sus lanzamientos y una gira nacional en la que colgaron el cartel de sold out en todas las ciudades por las que pasaron, el grupo regresa a primera línea. El tema elegido mantiene la esencia de los éxitos con los que el dúo se ha consolidado como un referente de la rumba rock nacional.

Compuesta y producida por Carlos Salado, “La Xina” es una rumba alegre, divertida y bailable con melodías pegadizas que irradian una energía desbordante al más puro estilo Uña y Carne.

La letra describe la historia de amor de una pareja que quiere encerrarse en casa, desaparecer del mundo y amarse intensamente, con un tono desenfadado, destellos de humor y una felicidad contagiosa que queda reflejado en un estribillo concebido como un trabalenguas que se adhiere al cerebro a primera escucha.

El single va acompañado de un videoclip en el que, el también cineasta, Carlos Salado hace gala de su experiencia tras las cámaras. Rodada con un equipo de alta calidad la pieza narra una historia de ficción con estilo moderno y urbano en la que tanto Salado como Antonio Clavería demuestran una vez más que su arte trasciende lo musical bordando unos papeles junto al resto de actores y actrices de la pieza.

“La Xina” es el primer adelanto del nuevo trabajo de Uña y Carne que llegará en 2026 y se presentará en la gira más ambiciosa en la historia del grupo, doblando ciudades y aforos.