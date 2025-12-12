Nueva edición del Festival Internacional de Música de Canarias

viernes 12 de diciembre de 2025 , 08:30h

UN AÑO PARA CELEBRAR A MANUEL DE FALLA

Del 8 de enero al 7 de febrero de 2026 tendrá lugar la 42 edición del histórico Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC), el evento que inaugura la temporada europea de música clásica desde hace más de cuatro décadas.

En esta ocasión presenta una programación singular y variada que propone un viaje musical por diferentes épocas y estilos artísticos, a través de los grandes compositores clásicos, pero también de autores contemporáneos y nuevos talentos.

La Orquesta y Coro de Radio Televisión Española (RTVE) será la encargada de dar el pistoletazo de salida al 42 FIMC con dos conciertos inaugurales que rendirán homenaje a Manuel de Falla en el año del 150 aniversario de su nacimiento los días 8 y 9 de enero en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente. Bajo la dirección de Christoph König, director titular de la Orquesta y Coro de RTVE, el conjunto interpretará dos de las grandes piezas del legendario compositor gaditano, Noches en los Jardines de España y La Vida Breve. Las actuaciones contarán con la participación de artistas canarios como el pianista Iván Martín o la soprano Raquel Lojendio, entre otros.

Otras de las orquestas destacadas que participan este año son la Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera -considerada una de las cinco mejores orquestas del mundo-, la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber Orchestra, la Filarmónica de Montecarlo o la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart. También participarán, como todos los años, las dos grandes orquestas anfitrionas: la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife.

La Filarmónica de Gran Canaria y su director Karel Mark Chichón serán los encargados, de hecho, del segundo homenaje que el FIMC dedicará al maestro Falla con la interpretación de El sombrero de tres picos en dos conciertos que contarán con la participación de la célebre cantaora Estrella Morente. Estos conciertos, que tendrán lugar el 24 y 25 de enero en Gran Canaria y Tenerife, incluirán además las que posiblemente sean las obras más famosas de otro gran compositor, Ravel, de cuyo nacimiento se han cumplido también 150 años en 2025: Rapsodia Española, Pavana para una infanta difunta y el inefable Bolero.

La Sinfónica de Tenerife, dirigida por Pablo González, actuará junto con el aplaudido violinista Vadim Repin los días 26 y 27 de enero en Tenerife y Gran Canaria. Ambas formaciones anfitrionas ofrecerán, además, otros conciertos extraordinarios fuera de abono.

El FIMC 2026 también tendrá un “concierto preámbulo” el 6 de enero en Gran Canaria para disfrutar en familia de algunos de los temas más famosos de Disney de la mano de la Orquesta y Coro RTVE.

GRANDES PIANISTAS Y OTRAS ESTRELLAS DEL MOMENTO

Este año pasarán por el FIMC dos de los pianistas más reconocidos de la actualidad, con dos formas de entender la música completamente diferentes, pero igual de emocionantes. Por un lado, Yuja Wang, muy alabada por su excepcional dimensión artística, su honestidad y su arrolladora presencia escénica, que vuelve al festival 15 años después de visitarlo por primera vez. Lo hará acompañada de la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra los días 18 y 19 de enero en Gran Canaria y Lanzarote, respectivamente. Por otro, el virtuoso y multipremiado pianista Arcadi Volodos -considerado un genio en muchas ocasiones- regresa al festival para clausurarlo por todo lo alto los días 5 y 7 de febrero con un recital en los auditorios capitalinos.

La 42 edición FIMC también acogerá a una de las chelistas más aclamadas del momento, Sol Gabetta, que debuta en el festival acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bamberg y su director titular Jakub Hrusa los días 28 y 29 de enero, así como el debut del maestro estonio Paavo Järvi, ganador de un Grammy y uno de los directores más destacados de la actualidad, que dirigirá a la famosa Orquesta Sinfónica de Radio de Baviera del 10 al 13 de enero.

Otros de los protagonistas serán el suizo Emmanuel Pahud, flauta principal de la Filarmónica de Berlín desde hace más de tres décadas, que actuará el 23 y 24 de enero junto con la Orquesta Sinfónica SWR Stuttgart y el maestro François-Xavier Roth; o el pianista Martin Helmchen que actuará con la Filarmónica de Montecarlo bajo las órdenes de Kazuki Yamada el 30 y 31 de enero.

Asimismo, el singular violinista y director Stefan Plewniak mostrará su particular ‘jardín de amor’ musical en cinco islas del 30 de enero al 4 de febrero junto con su original ensemble barroco Il Giardino d'Amore. Y el conocido Cuarteto Quiroga, referente camerístico en España, dará conciertos el 14 y 15 de enero en Tenerife y Gran Canaria.