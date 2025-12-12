L’Abarset inaugura temporada con más de 5.000 asistentes

L’Abarset, el peak Après-Ski del Pirineo, situado en el sector El Tarter de Grandvalira, ha inaugurado oficialmente la temporada de invierno con un puente de la Purísima excepcional, superando los 5.000 asistentes y confirmando la fuerza de su modelo de ocio, que combina a la perfección música y gastronomía. El primer gran fin de semana del curso ha estado marcado por una afluencia constante, una energía desbordante y un público fiel que ha reafirmado el espacio como la referencia del après-ski en los Pirineos.

Según Àlex Orúe, máximo responsable del proyecto L’Abarset, “el primer gran fin de semana, con la apertura oficial, demuestra que nos hemos convertido en el espacio más deseado por el público que quiere alargar los días de esquí. Se consolidan las fiestas con promotores, pero también los formatos propios que confirman que hemos construido, más que un espacio, un movimiento del que todo el mundo quiere formar parte”.

Consolidación de nuevos formatos y espacios

El fin de semana largo ha estado marcado por el primer Brunch Elecronik de la temporada, que dio el pistoletazo de salida a una programación festiva que atrajo a cientos de personas. El viernes, Nina Kraviz ofreció una sesión muy celebrada, acompañada por los DJs Quest y Patricia Mantovani, consolidando un ambiente vibrante desde primera hora. El sábado, Syreeta protagonizó otra de las citas destacadas del puente con un set intenso junto a Calvin Clarke, reforzando el vínculo entre la comunidad de L’Abarset y el talento internacional que pasa por su escenario.

El primer fin de semana de programación oficial también sirvió para estrenar el primer L’After de la temporada, que debutó con una respuesta masiva y con un ritmo que se mantuvo hasta el último momento, consolidando este formato como una prolongación natural de la experiencia après-ski.

Los domingos se consolidan como un gran atractivo de ocio festivo y familiar con Friends & Family, un formato que genera un ambiente relajado y social en el que amigos y familias disfrutan de la tarde y la prolongan de forma natural, convirtiéndolo en un punto de encuentro cada vez más consolidado.

Gran acogida gastronómica

Paralelamente, el restaurante de L’Abarset también ha tenido una excelente acogida de la nueva carta, orientada claramente a la selección de producto de calidad y a elaboraciones trabajadas con técnica e intención, buscando el equilibrio entre tradición y nuevas interpretaciones que generan experiencias sabrosas, divertidas e ideales para compartir.

La propuesta gastronómica pone el foco en una selección de entrantes para compartir con tradiciones revisadas, sugerencias de temporada, cortes nobles de carne con diferentes denominaciones de origen, pesca del día con variedad de pescado salvaje y otros platos reconfortantes y de tendencia.

Xavi Solé, responsable gastronómico de L’Abarset, asegura que “la respuesta del público ha sido inmediata. Hemos notado que la gente tiene ganas de una gastronomía que les conecte con la montaña y de un alto nivel de producto. Ha sido un arranque inmejorable, que nos confirma como uno de los destinos gastronómicos de referencia del país”.

El inicio de temporada también ha coincidido con la puesta en marcha de las nuevas medidas de reducción del impacto acústico del complejo, que han funcionado con gran eficacia durante todo el fin de semana. Estas actuaciones refuerzan el compromiso de L’Abarset con un ocio responsable, integrado y respetuoso con su entorno natural y residencial.

Este fin de semana, L’Abarset incluirá a Patricia Mantovani y Laeet el viernes, Héctor Couto, Edu_Art y Eric Vëlycë el sábado, y el ya consolidado Friends & Family el domingo, antes de nuevas fiestas como Brunch y Bresh a lo largo de una temporada que no ha hecho más que empezar, aunque las sensaciones no pueden ser más positivas.