En B-RETINA: Vegas In Space, primera comedia de ciencia ficción interpretada por drag Queens

B-RETINA, el Festival de Cinema de Sèrie B de Cornellà, proyectará la cinta estadounidense “Vegas in Space” (1991), una comedia de ciencia ficción pionera en la visibilidad LGTBIQ+, ya que se considera el primer largometraje no documental de la historia del cine con un reparto formado exclusivamente por drag queens. La sesión será el viernes 19 de septiembre a partir de las 22:00 horas en el Auditori Sant Ildefons, dentro de un programa doble junto al filme de terror y humor “CarousHELL” (2016).

“Vegas in Space” es una comedia camp de ciencia ficción con números musicales y espíritu de cabaret galáctico. Con una estética descaradamente de serie Z, combina sátira en cada plano con un vestuario tan estridente que, en palabras de B-RETINA, “haría sonrojar a iconos del space pop como ‘Barbarella’”.

Dirigida por Phillip R. Ford y estrenada en 1991, la cinta nació del vibrante colectivo drag de San Francisco, con canciones compuestas e interpretadas por sus propias protagonistas. Su recorrido internacional llegó gracias a Troma, la célebre distribuidora de cine de serie B y Z detrás de títulos de éxito como “El Vengador Tóxico” (1984) o “Sargento Kabukiman N.Y.P.D.” (1990). Tres décadas después, su regreso a la gran pantalla no es solo arqueología pop, también es una reivindicación de una obra adelantada a su tiempo que anticipó debates todavía vigentes.

La historia arranca con un robo de joyas en un planeta remoto que obliga a tres soldados de la Tierra a infiltrarse para resolver el crimen. Pero hay un problema: la convención interplanetaria de Venus no permite la entrada a varones. ¿La solución? Píldoras de cambio de sexo. Con esta excusa, se abre paso una trama de investigación cósmica entre casinos, lentejuelas, cócteles y tacones, donde cada personaje parece salido de una fiesta entre Divine y Ziggy Stardust. Una juerga intergaláctica que convierte cada escena en un espectáculo drag, con la actitud excesiva y juguetona que caracteriza al sello Troma.

Walpurgis Horror Queer Film Festival

La proyección de “Vegas in Space” llega de la mano del Walpurgis Queer Horror Film Festival, un nuevo certamen barcelonés especializado en cine fantástico y de terror queer, que participa en esta edición de B-RETINA como festival invitado. Su incorporación se concreta en en la tradicional “Sesión Versus”, uno de los momentos más esperados del programa.

Esta sesión consiste en un duelo cinematográfico en el que cada festival presenta su propuesta: Walpurgis competirá con “Vegas in Space” (1991), mientras que B-RETINA lo hará con “CarousHELL” (2016), título elegido por el público tras votación popular en redes sociales. Al final de la proyección doble, será la audiencia quien, con su voto, decida cuál es la película ganadora de la noche.

“Con ‘Vegas in Space’ recuperamos una película que representa exactamente lo que queremos celebrar en esta décima edición: la libertad creativa sin complejos”, explica Sabina Pujol, directora de programación de B-RETINA. “Es un filme gamberro, excesivo y profundamente político en su manera de reivindicar el derecho a divertirse. Nos parecía la elección perfecta para recordar que el cine de serie B siempre ha sido un refugio para la imaginación más radical”.

De la escena drag de San Francisco al culto internacional

Concebida en la escena drag de San Francisco, “Vegas in Space” (1991) reúne a la troupe Sluts A-Go-Go —Doris Fish, Miss X y Tippi— bajo la dirección de Phillip R. Ford. El proyecto nació como una extensión natural de sus espectáculos y fue levantado casi “a pulso”, con un rodaje doméstico y unos decorados, miniaturas y vestuario diseñados con escasos medios pero mucha imaginación por la propia Doris Fish.

El objetivo era fijar en celuloide un imaginario que el cabaret no podía preservar: una comedia espacial con elenco íntegramente drag y humor deslenguado, producida a lo largo de ocho años entre recaudaciones caseras y turnos creativos de todo el colectivo. El resultado es un largometraje que convierte la precariedad en estilo y la sátira en bandera.

La película se estrenó en octubre de 1991 en el Castro Theatre de San Francisco y la distribuyó Troma, lo que impulsó su circuito de medianoche, numerosos pases en televisión y presencia en festivales (incluido Sundance 1992). El interés crítico y popular por la película se ha reactivado en los últimos años, con retrospectivas —Frameline 2016 (25º aniversario), IFC Center 2019, Academy Museum 2025—, piezas de investigación, la publicación de biografías de las personas implicadas y hasta un largometraje en preparación sobre su gestación, liderado por la célebre drag queen Peaches Christ (Joshua Grannell).