Inauguración del Curso Anual de Lengua Española con alumnos de Taiwán

miércoles 17 de septiembre de 2025 , 08:26h

El representante en funciones de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, Francisco Chang (al frente, tercero por la izquierda), asistió el 10 de septiembre a la inauguración del Curso Anual de Lengua y Cultura Españolas 2025-2026.

Este curso, que se enmarca en el Programa de Español para Extranjeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, se imparte en el Campus de Cuenca de dicha universidad.

Los alumnos de este año provienen de Taiwán, Estados Unidos, Marruecos, Alemania y Japón, siendo el grupo más numeroso el de Taiwán, con 14 estudiantes.