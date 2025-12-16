El espectáculo familiar 'Boira' y el Concierto Roscón de Soleá Morente, protagonistas de Navidiez

martes 16 de diciembre de 2025 , 08:30h

Nave 10 Matadero, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, presenta del 27 de diciembre al 3 de enero el ciclo Navidiez, una programación especial que combina música y teatro familiar para celebrar la Navidad en la Sala Max Aub.

Navidiez se compone del espectáculo para todos los públicos Boira, en cartel 27 y 28 de diciembre, y del Concierto Roscón el 3 de enero que, en su segunda edición, contará con la participación de la artista de flamenco y pop rock Soleá Morente.

Boira, espectáculo familiar de la compañía valenciana Maquinant Teatre, trata el tema de la tristeza en la infancia a través de los ojos de una niña. Inmersivo, multidisciplinar, con ilustraciones, danza y música en directo, la pieza es un viaje al interior de Luz, su pequeña protagonista, para reconectar con nuestra esencia.

La compañía quería abordar el tema de la salud mental en escena. La tristeza es una emoción con una función esencial en el desarrollo de un niño o niña que sirve para permitir su conexión interior. Cuando pueden llegar a sentir en su cuerpo lo que otra persona siente, es cuando llegan a comprenderlo. Y es a esa capacidad de conectar con las emociones de los otros lo que denominamos empatía.

“Consideramos que es importante dar desde una edad temprana herramientas para que niños y niñas reconozcan lo que les está pasando, que puedan expresar lo que sienten y que puedan salir de esta situación”.

La dramaturgia habita lo poético, combinando en todo momento la ternura, la crudeza, el arte y el sentido del humor.

El espectáculo podrá verse los días 27 y 28 de diciembre a las 18:00 h.

Concierto Roscón

El 3 de enero será el momento de disfrutar de la segunda edición del Concierto Roscón, que estas Navidades tendrá como protagonista a Soleá Morente, artista que combina la herencia de la cultura flamenca de la familia Morente con influencias de pop y rock alternativo. En esta ocasión especial, Soleá nos presenta Mar en calma, un disco donde, de la mano del maestro Isidro Muñoz, podremos contemplar su nuevo universo de sueños y poesía, mecidos por la brisa de las playas de Sanlúcar.

Soleá compartirá con los espectadores de Nave 10 verdaderas joyas de la música como la canción de Frank Sinatra “I´m a fool to want you”, inspirada en la interpretación de Billie Holiday, “Palabras para Julia”, del maestro Paco Ibáñez o la canción “Sueños”, traducida del portugués al castellano por Fernando Trueba, y con la colaboración del guitarrista jerezano Diego del Morao, y más sorpresas…

A la salida del concierto, todo el público podrá celebrar la espera de los Reyes de Oriente con un chocolate caliente y Roscón de Reyes.