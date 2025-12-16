Longines celebra el Año del Caballo con una edición especial Master

martes 16 de diciembre de 2025 , 09:15h

Para conmemorar el Año del Caballo del calendario lunar, Longines presenta una exclusiva edición limitada de su icónica Master Collection, una pieza que rinde homenaje tanto a la tradición oriental como al histórico vínculo de la firma con el mundo hípico. Fruto de su colaboración con el Museo de Arte de Peon, en Chongqing (China), el reloj incorpora en su rotor dorado el emblemático motivo del cuadro Caballo a galope, del artista Peon Xu, símbolo de movimiento, renovación, libertad y coraje. Con una sofisticada esfera en rojo degradado, esta edición especial está limitada a 2026 ejemplares en todo el mundo.

En celebración del Año del Caballo del calendario lunar, Longines presenta una edición limitada muy especial de su emblemática Master Collection, una creación que aúna tradición, arte y la histórica vinculación de la firma relojera con el universo ecuestre.

Este lanzamiento no solo conmemora la llegada del nuevo año lunar, sino que también pone en valor el vínculo inquebrantable de Longines con el mundo hípico, una relación que forma parte del ADN de la marca desde hace décadas. Para ello, la casa suiza ha colaborado con el Museo de Arte de Peon, en Chongqing (China), incorporando al diseño del reloj una referencia artística de gran simbolismo.

El protagonista de esta edición es el icónico motivo del célebre cuadro Caballo a galope, del artista Peon Xu, cuidadosamente grabado en el rotor dorado del calibre. Gracias a este delicado trabajo de artesanía, con cada movimiento de muñeca el caballo parece cobrar vida y galopar, evocando valores como el movimiento, la renovación, la libertad y el coraje, conceptos profundamente ligados tanto al Año del Caballo como a la filosofía de la marca.

La pieza se completa con una esfera en rojo degradado, un color cargado de significado en la cultura china, asociado a la prosperidad, la buena fortuna y la energía vital. Elegante y sofisticado, el diseño mantiene las líneas clásicas y refinadas que caracterizan a la colección Master, al tiempo que introduce un guiño contemporáneo y cultural.

The Longines Master Collection Year of the Horse es una edición estrictamente limitada a 2026 ejemplares en todo el mundo, convirtiéndose en un objeto de deseo para coleccionistas y amantes de la alta relojería que buscan piezas con historia, simbolismo y excelencia técnica.