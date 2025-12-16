Las propuestas tecnológicas de HUAWEI para la campaña navideña

Con la llegada de la Navidad, la tecnología vuelve a situarse entre las opciones más habituales a la hora de elegir regalos, especialmente entre quienes buscan dispositivos vinculados al bienestar, el deporte o la productividad. En este contexto, HUAWEI presenta una selección de productos pensados para adaptarse a diferentes estilos de vida, desde usuarios activos y deportistas hasta quienes priorizan la salud o el trabajo creativo.

Entre las propuestas orientadas a la actividad física y el uso en exteriores destacan los relojes inteligentes HUAWEI WATCH GT 6 Series y HUAWEI WATCH FIT 4 Series, diseñados para ofrecer seguimiento deportivo, autonomía prolongada y métricas avanzadas en distintos entornos.

La serie HUAWEI WATCH GT 6 combina un diseño robusto con una batería que puede alcanzar hasta 21 días de uso. Incorpora funciones específicas para ciclismo, como el cálculo de potencia virtual —útil para usuarios sin potenciómetro— y la gestión de zonas de esfuerzo y carga de entrenamiento. Además, permite la integración con sensores externos, como bandas de frecuencia cardíaca o medidores de cadencia, y cuenta con el sistema de posicionamiento HUAWEI Sunflower Positioning System, que mejora la precisión en actividades al aire libre. A estas prestaciones se suma el seguimiento del bienestar emocional, orientado a ofrecer una visión más completa de la salud diaria.

Por su parte, HUAWEI WATCH FIT 4 Pro apuesta por un diseño ultrafino y materiales de gama alta, como cristal de zafiro y aluminio de grado aeronáutico con bisel de titanio. Incorpora seguimiento avanzado para deportes acuáticos, sensor de presión atmosférica y modos específicos para disciplinas como trail running, golf o inmersión hasta 40 metros, apoyados en la plataforma de salud y deporte HUAWEI TruSense.

En el ámbito de la salud, HUAWEI WATCH D2 destaca por ser el primer smartwatch con certificación sanitaria CE para la monitorización ambulatoria de la presión arterial desde la muñeca. El dispositivo integra una microbomba y un manguito en la correa para realizar mediciones oscilométricas, y permite el registro y seguimiento de datos como presión arterial, ritmo cardíaco, sueño, actividad física y niveles de oxígeno en sangre, facilitando la consulta y el intercambio de información con profesionales sanitarios.

La gama de audio se amplía con los HUAWEI FreeClip, auriculares de diseño abierto tipo clip que permiten escuchar música sin aislar completamente del entorno, una característica especialmente valorada en actividades deportivas o al aire libre. Ofrecen hasta 8 horas de reproducción continua y hasta 36 horas con el estuche de carga. A ellos se suman los HUAWEI FreeBuds Pro 4, que incorporan tecnología de cancelación de ruido basada en inteligencia artificial y un diseño cuidado con acabados en varios colores, orientados a mejorar la calidad de las llamadas y la experiencia sonora en entornos ruidosos.

En el apartado de productividad y creatividad, HUAWEI MatePad 11.5 S integra una pantalla PaperMatte de nueva generación, diseñada para reducir reflejos y mejorar el confort visual incluso en exteriores. Con resolución 2.8K y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, está pensada para lectura, escritura y trabajo creativo, especialmente en combinación con el HUAWEI M-Pencil de tercera generación. El dispositivo se apoya en un ecosistema de aplicaciones orientadas a la toma de notas, el dibujo y el trabajo multitarea, y cuenta con una batería de 8800 mAh para sesiones prolongadas de uso.

Con esta gama de dispositivos, HUAWEI articula su propuesta tecnológica para la campaña navideña, poniendo el foco en la diversidad de usos y perfiles, desde el cuidado de la salud y el deporte hasta la comunicación, el ocio y la productividad digital.