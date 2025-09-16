Emirates se alza con dos premios en los APEX Awards 2026

martes 16 de septiembre de 2025 , 09:17h

Emirates fue reconocida en la APEX/IFSA Global EXPO celebrada en Long Beach, California, al ganar dos premios destacados: el 2026 APEX Best™ Global Entertainment Award por su sistema de entretenimiento a bordo, ice, y el 2026 APEX WORLD CLASS™ Award por la experiencia del cliente y la marca de la aerolínea.

ice se alza con el 2026 APEX Best™ Global Entertainment Award

De entre una selección de más de 600 aerolíneas de todo el mundo, Emirates ha conseguido el premio 2026 APEX Best Global Entertainment tras recibir un millón de votos verificados de pasajeros. El sistema ice de Emirates es conocido desde hace tiempo como la mayor biblioteca multimedia en el cielo, ya que ofrece a los clientes más de 6500 canales de entretenimiento e información diversos. Dentro de su enorme catálogo, los clientes pueden elegir entre hasta 2000 películas, 650 programas de televisión y 4000 horas de música, podcasts y audiolibros en 40 idiomas.

ice se ha asociado con los mejores proveedores, como HBO Max, Disney+, Paramount+, Food Network, CBeebies, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals, Shahid, BBC Earth, Animal Planet, HGTV, Nickelodeon y Spotify para ofrecer contenidos de actualidad. ice también ofrece cinco canales de televisión en directo que cubren eventos deportivos y noticias, además de proporcionar actualizaciones, titulares, horarios de vuelos y un programa de entretenimiento a bordo para seguir el progreso del vuelo y ver el mundo desde 10.000 metros de altura a través de cámaras externas.

Emirates también está instalando el nuevo sistema AVANT Up de Thales en su flota de 50 nuevos aviones Airbus A350. Con una inversión de más de 350 millones de dólares, el sistema de entretenimiento a bordo de última generación del A350 de Emirates ofrece un conjunto de características innovadoras y revolucionarias. Esta tecnología transformadora incluye pantallas Optiq 4k QLED HDR, capacidad para albergar el triple de contenido, mejores opciones de televisión en directo, interfaces innovadoras y fáciles de usar y una conectividad mejorada para los pasajeros.

Emirates recibe el premio 2026 APEX WORLD CLASS™ por sexto año consecutivo

Creado en 2021, Emirates ha vuelto a recibir el premio APEX WORLD CLASS™ por su conjunto de productos y servicios, muy valorados por clientes de todo el mundo, por sexto año consecutivo. Emirates ha sido reconocida como una compañía de primera clase en todas las categorías, incluyendo seguridad y bienestar, sostenibilidad, servicio y experiencia del cliente, comida y bebida, integridad de la marca, hospitalidad, personalización, comodidad, conectividad y muchas más. El premio APEX WORLD CLASS™ es un gran logro, auditado por profesionales del sector en vuelos reales y en tiempo real.

El galardón APEX WORLD CLASS™ 2026 es otra prueba del compromiso de Emirates con sus clientes de “volar mejor”, y se suma a otros muchos premios recibidos en los últimos meses. Emirates obtuvo el primer puesto como “Mejor aerolínea de largo recorrido” en los The Telegraph Travel Awards 2025. Reconocida por sus productos de primer nivel, sus servicios excepcionales y sus experiencias de viaje inigualables, Emirates fue votada como la mejor compañía aérea de largo recorrido del mundo por 20.000 lectores de Telegraph Travel.

Emirates sigue siendo la aerolínea preferida de los clientes de todo el mundo y también ha sido reconocida como “la marca global más recomendada de 2025” por YouGov, siendo la única compañía aérea que figura en la lista de las 10 mejores del mundo.