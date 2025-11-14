Taiwán y España fortalecen lazos de cooperación social en Madrid

viernes 14 de noviembre de 2025 , 08:00h

El representante en funciones de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, Francisco Chang, visitó la Fundación del Lesionado Medular (FLM) en Madrid. La invitación partió de Francisco Vañó, presidente de la Asociación Independiente de Parlamentarios y Ex-Parlamentarios Amigos de Taiwán-España, con el propósito de compartir experiencias sobre inclusión y atención a personas con discapacidad.

Durante el recorrido por las instalaciones, Chang conoció de cerca el trabajo que realiza la fundación en materia de rehabilitación y reinserción social de las personas con lesión medular. En el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de promover proyectos que impulsen la accesibilidad y el desarrollo de tecnologías asistivas, ámbitos en los que Taiwán ha mostrado un fuerte compromiso.

El representante taiwanés destacó la labor de la FLM como un ejemplo de solidaridad y profesionalismo, y subrayó la voluntad de fortalecer la cooperación entre instituciones españolas y taiwanesas dedicadas al bienestar social. “La inclusión y la innovación social son valores que compartimos profundamente”, señaló Chang durante la visita.