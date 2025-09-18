El Cervantes homenajeará a Lorca en el Festival de Poesía del Mediterráneo

jueves 18 de septiembre de 2025 , 09:48h

El Instituto Cervantes de Atenas homenajeará la figura de Federico García Lorca el próximo jueves 18 de septiembre en el marco del Festival de Poesía del Mediterráneo que la institución organiza en la ciudad griega, en colaboración con la Casa Museo Elytis y la Embajada de España.

Este encuentro, que reúne a poetas griegos y españoles, ya se ha celebrado en otros centros de la red del Cervantes como Tánger, Palermo, Nápoles, El Cairo, Alejandría, Túnez o Ammán. En esta ocasión, el autor de Bodas de sangre será uno de los protagonistas de un certamen con dos días de duración.

La Casa Museo de Elytis acogerá el jueves, a las 20 h (19 h española), la inauguración del festival, en el que participará el director del Cervantes, Luis García Montero, y hablará de las conexiones entre Lorca y el premio Nobel de Literatura 1979, Odyseas Elytis.

Además, en ese acto también intervendrán la ministra de Cultura de Grecia, Lina Mendoni; el embajador de España en Grecia, Jorge​ Domecq y la directora de la Casa Museo Elytis, Ioulita Iliopoulou.

A continuación, se ofrecerá un concierto homenaje a Lorca y Elytis, donde se pondrá música a las creaciones de estos dos autores a través de los compositores griegos Mikis Theodorakis, Manos Hadjidakis, Giorgos Kouroupos y Giorgos Papastefanou.

Al día siguiente, viernes 19 de septiembre, tendrá lugar en la sede del Cervantes en Atenas, a las 19.30 h (18.30 h española), una lectura de poemas en griego y español, incluyendo también algunos en gallego y en catalán, dentro también del Festival de Poesía del Mediterráneo.

Los poetas seleccionados —que a su vez acudirán el día anterior a la Casa Museo Elytis— son, por parte española, Luz Pichel, Enric Sòria y Pilar Adón, mientras que por parte griega intervendrán Dimitris Angelís, Antigoni Katsadima y Kostas Vrachnós. La comisaria del encuentro será Àngels Gregori, quien dirigirá un breve saludo al público.

El acto será presentado por García Montero, acompañado por el helenista, escritor y traductor Pedro Olalla, que hablará sobre «El lenguaje humano como lectura poética del mundo». Además, se presentará un libro editado por el Instituto Cervantes de Atenas que recoge los poemas de los autores invitados en versión bilingüe.

Jornada para profesores de español

Por último, el sábado 20 de septiembre a las 8.45 h (7.45 h española), García Montero participará en la inauguración de una jornada didáctica organizada por el Cervantes de Atenas dirigidas a los profesores de español y a la que asistirán más de 160 docentes

En el acto inaugural de esta jornada, que se extenderá a lo largo del día en la Universidad del Ática Occidental, también intervendrán Gonzalo Ceballos, consejero de Turismo; María del Ángel Muñoz, consejera de Educación; y Jorge Domecq, embajador de España en Grecia.