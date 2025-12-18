El Hotel Thompson Madrid inaugura su nuevo restaurante Makáá y su propuesta para Nochevieja

jueves 18 de diciembre de 2025 , 08:15h

La brasa y el producto se convierten en los protagonistas de este nuevo concepto gastronómico del Grupo Lamucca. El exclusivo rooftop propone despedir el año con tres menús cuidadosamente diseñados y celebrar las campanadas con sus impresionantes vistas a la Puerta de Sol.

El rooftop del hotel Thompson Madrid abre sus puertas para presentar Makáá, un espacio del Grupo Lamucca donde el fuego no es solo una técnica, sino un lenguaje. Donde la cocina se hace a la vista, con el tiempo que merece, y la ciudad se convierte en un telón de fondo vivo. Makáá nace de una idea sencilla: volver al origen, a la brasa que transforma el producto sin disfrazarlo, a la luz natural que marca el ritmo de la cocina y a los sabores que no necesitan artificio para emocionar. Esta nueva propuesta del Grupo mira al Mediterráneo, pero se cocina desde Madrid, construyendo una identidad que une calma, carácter y precisión.

La filosofía culinaria del espacio se apoya en una premisa fundamental: el producto manda. En su parrilla, verduras, pescados y carnes se encuentran con el fuego real. El humo se eleva despacio, el aroma se mezcla con el aire de la ciudad y cada plato pasa por las brasas en su punto justo. Makáá no busca deslumbrar: busca quedarse.

Esa sinceridad es la que define su propuesta, y también su carta que reúne lo mejor de la granja, la despensa y el mar. Desde una terrina de foie gras o una ensaimada caramelizada con sobrasada, hasta entrantes de la huerta como la coliflor a la brasa o el tomate a la brasa preparado como un tartar. De la lonja llegan pescados como la lubina o el lenguado, trabajados al fuego para mantener su pureza, mientras que del establo destacan el pollo a la brasa o la pluma ibérica, siempre con el fuego como hilo conductor.

Para despedir el año, Makáá propone una experiencia gastronómica concebida como un recorrido a través del fuego, donde producto, técnica y puesta en escena se combinan en un ambiente sofisticado y festivo con vistas a la Puerta del Sol. Ubicado en el rooftop del Hotel Thompson Madrid, el nuevo restaurante del Grupo Lamucca ofrece un enclave privilegiado para dar la bienvenida a 2026 desde las alturas.

Para esta noche, Makáá ha diseñado un menú de Nochevieja pensado para disfrutar sin prisas, donde la brasa marca el ritmo de la velada y el producto es el gran protagonista. La propuesta arranca con una cuidada selección de entrantes que incluye jamón ibérico de bellota, queso Comté con 48 meses de maduración, estación de ostras, croqueta de gamba roja, zamburiña curada con jugo de piparras, steak tartar, tosta de gambas al ajillo y blinis con caviar. El recorrido continúa con un salpicón de rodaballo azul del Cantábrico con su cabeza soasada, y da paso a los platos principales, con dos opciones a elegir: rodaballo salvaje acompañado de una delicada salsa beurre blanc elaborada con mantequilla de búfala, o solomillo Wellington marcado al punto justo, donde la técnica y los tiempos se cuidan al detalle. El broche final lo pone un baba al ron con trufa.

El menú se marida con una selección de vinos que incluye los tintos Marqués de Murrieta Reserva y Lalama; los blancos Fillaboa y Le Naturel; y, como espumoso, Recaredo Terrers Gran Reserva.

Como alternativa, Makáá presenta un menú vegano de Nochevieja, concebido con el mismo cuidado y atención al detalle que el resto de la propuesta. La experiencia comienza con una selección de entrantes que combina sabores delicados y contrastes sutiles, con elaboraciones como alcachofas con yema curada de trufa, queso Comté con 48 meses de maduración, zanahorias asadas con mayonesa de alga codium, colinabo curado con jugo de piparras, tartar de tomate, taco de hoja de ostra con daikon encurtido y gel de limón, y blini de ricotta trufada. Como plato intermedio, se sirve una menestra de verduras de invierno, antes de dar paso a los principales, con dos opciones a elegir: coliflor a la brasa con beurre blanc de mantequilla de búfala y caviar de monte, o tatín de apionabo asado con trufa negra, completando una propuesta cuidada de principio a fin.

Pensando también en los más pequeños, Makáá ha diseñado un menú infantil de Nochevieja que les permite disfrutar de la celebración con una propuesta adaptada a sus gustos, sin renunciar a la calidad. El menú incluye una selección de entrantes con jamón ibérico, croqueta de gamba roja y croquetas de jamón. Como platos principales, podrán elegir entre langostinos y merluza frita con salsa tártara rosa, canelón de ternera guisada o solomillo con patatas fritas. La experiencia se completa con flan o helado como postre.

Tras la cena, la celebración se prolonga con cotillón, entretenimiento y barra libre hasta las 03:00 h, creando el ambiente perfecto para disfrutar de la última noche del año. La experiencia se completa con la posibilidad de continuar la noche en Jack’s Bar, el speakeasy del Hotel Thompson situado en la planta más baja del edificio. Un espacio de inspiración escocesa, íntimo y envolvente, que suma a la Nochevieja una atmósfera distinta, donde música en directo, coctelería de autor y un ambiente cuidado invitan a seguir celebrando la llegada del nuevo año.

Una propuesta que invita a despedir el año desde las alturas, con la ciudad como escenario y la gastronomía como protagonista.