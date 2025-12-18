Dormir esta Navidad junto al Duomo, la Gran Vía o los canales de Ámsterdam

¿Y si este año la Navidad no fuera solo un momento, sino un lugar? Room Mate Hotels invita a descubrir el espíritu navideño desde el corazón de algunas de las ciudades más emblemáticas de Europa. Una propuesta para vivir las fiestas entre mercados tradicionales, luces históricas, pistas de hielo y experiencias culturales únicas, siempre desde una ubicación privilegiada.

INOUT VIAJES comprobó de primera mano cómo se vive la Navidad desde la Gran Vía madrileña, concretamente desde la terraza de Room Mate Macarena. Desde este privilegiado mirador, con la iluminación navideña desplegándose sobre la arteria más emblemática de la ciudad, la experiencia confirma que dormir en el centro transforma la forma de disfrutar Madrid: las vistas, el ambiente y el pulso de la ciudad se convierten en parte del viaje desde el primer momento.

Con su diseño singular, su hospitalidad cercana y su estilo cosmopolita como seña de identidad, los hoteles Room Mate se convierten esta Navidad en el punto de partida ideal para explorar cada destino con autenticidad y comodidad.

Madrid, Barcelona y Valencia

En plena Gran Vía madrileña, Room Mate Macarena ofrece impresionantes vistas sobre la iluminación navideña más icónica de la capital desde su terraza panorámica, además de acceso directo a algunos de los planes más tradicionales de la ciudad: el mercadillo de la Plaza Mayor, el espectáculo Naturaleza Encendida en el Real Jardín Botánico, la pista de hielo de la Plaza de Colón o el clásico chocolate con churros en San Ginés.

En Valencia, Room Mate Collection Helen Berger se consolida como uno de los imprescindibles de la temporada. Ubicado en un edificio modernista restaurado, destaca por su diseño sofisticado, su atmósfera acogedora y una cuidada propuesta gastronómica de inspiración internacional. Reconocido con una Llave MICHELIN por segundo año consecutivo, es el punto de partida perfecto para disfrutar de una ciudad que en diciembre se llena de luz y planes con encanto, como la feria de artesanía de la Plaza de la Reina o el patinaje bajo las luces de la Plaza del Ayuntamiento.

Además, el restaurante Helen Berger ofrece dos menús especiales de autor para Nochebuena y Nochevieja, elaborados con producto de temporada y el sello elegante y honesto que define su cocina.

Barcelona propone una Navidad más tradicional y mediterránea. Room Mate Anna, de diseño colorista inspirado en el Mediterráneo y la creatividad de Gaudí, se encuentra a pocos pasos de la Fira de Santa Llúcia, uno de los mercados navideños más antiguos y emblemáticos de la ciudad, así como de las luces del Barrio Gótico, los pesebres vivientes y los puestos con las propuestas gastronómicas típicas de estas fechas.

Milán, Florencia y Roma

A escasos metros del Duomo de Milán, Room Mate Collection Giulia rinde homenaje al diseño italiano con espacios firmados por Patricia Urquiola, colores vibrantes y una atmósfera sofisticada que conecta con el espíritu creativo de la ciudad. Desde aquí, es fácil sumergirse en la Navidad milanesa: el mercado de la Piazza del Duomo, ¡la histórica feria Oh Bej! Oh Bej!, las pistas de hielo de San Babila o el icónico concierto navideño en La Scala.

En el corazón de Florencia, Room Mate Collection Isabella invita a descubrir el mercado alemán de la Piazza Santa Croce, disfrutar de la pista de hielo de San Donato o visitar exposiciones temporales como la dedicada a Beato Angelico en el Palazzo Strozzi.

En Roma, Room Mate Collection Filippo y Room Mate Collection Gran Filippo, ambos en pleno centro histórico, permiten acceder cómodamente al mercado de la Piazza Navona, a los espectáculos de Villa Borghese Christmas World o a la edición navideña del parque temático Cinecittà World.

Ámsterdam y Londres

En Ámsterdam, Room Mate Aitana se alza sobre una isla artificial en el IJ, a solo diez minutos a pie del centro histórico. Su diseño contemporáneo, grandes ventanales y vistas a los canales lo convierten en un enclave privilegiado para vivir el Amsterdam Light Festival, patinar en Museumplein o disfrutar de Winter Paradise, con atracciones, conciertos y propuestas gastronómicas.

En Londres, Room Mate Lime Tree ofrece una experiencia boutique con auténtica alma local. Situado en una elegante townhouse de Belgravia, uno de los barrios más distinguidos de la ciudad, combina el encanto clásico británico con detalles contemporáneos y una ubicación inmejorable. Desde aquí, se accede fácilmente a algunos de los escenarios más vibrantes de la Navidad londinense: las luces de Oxford Street y Covent Garden, el Winter Wonderland de Hyde Park, la pista de hielo de Somerset House o los tradicionales espectáculos de temporada, como El Cascanueces en el London Coliseum.

Solo en Navidad

Durante toda la temporada navideña, Room Mate Hotels lanzará descuentos exclusivos en su web oficial, pensados para viajeros que buscan experiencias que van más allá de lo turístico. Una invitación a celebrar la Navidad desde ubicaciones únicas y a vivir las fiestas con el estilo original, cercano y cosmopolita que define a la cadena.