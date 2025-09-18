Ecos de Taiwán: una exploración de identidad, historia y memoria a través del arte digital

jueves 18 de septiembre de 2025 , 09:51h

Llega a Murcia 臺灣回聲 Ecos de Taiwán una exposición comisionada por el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica Cultural de Taipéi en España que invita a sumergirse en la compleja y fascinante historia de Taiwán a través de la mirada de ocho artistas contemporáneos que utilizan medios digitales como principal forma de expresión.

La muestra propone un recorrido sensorial y reflexivo por las capas históricas, políticas y culturales que han dado forma a la identidad taiwanesa actual.

El comisariado, llevado a cabo por la Plataforma PROYECTOR de Imagen en Movimiento, busca crear una oportunidad para reflexionar sobre la evolución tecnológica del videoarte a la vez que indagar en una cultura pionera en la experimentación y desarrollo con los medios digitales. Mario Gutiérrez Cru y Rebeca M Urízar, comisarios de la muestra, invitan a explorar las múltiples facetas del videoarte y la creación digital y analógica, posicionando a Taiwán como un referente global en el panorama del arte contemporáneo.

Desde los comienzos del cine, ya las primeras vanguardias experimentaron con recursos de imagen que después se consolidaron como elementos constitutivos del lenguaje cinematográfico. Los formatos de exhibición en sala permiten el juego con varias proyecciones simultáneas o multipantallas, instalaciones y formatos analógicos, adaptando las piezas específicamente al espacio, en este caso, el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería de Murcia. Con estos elementos, se investigan nuevos formatos y medios para reformular conceptualmente sus montajes, proponer nuevas creaciones o generar una relación entre la imagen y el cuerpo del espectador, que se integra físicamente en las obras.

Las instalaciones seleccionadas para esta muestra realizan un recorrido por un imaginario colectivo contemporáneo, cultural y crítico, en un espacio-tiempo que vuela entre el pasado, el presente y el futuro.

Una visión periférica a través de artistas consagrados y emergentes

La exposición cuenta con producciones de Yuan Goang-Ming, Joyce Ho, Charwei Tsai, Yu Ting Tsai, Chun Tzu Chang, Kuang-Yu Tsui, Yi Ting Tsai Y Rain Wu.

En la exposición la atmósfera de la primera ocupación del Parlamento de Taiwán llevada a cabo por estudiantes disipa la percepción del espacio-tiempo en The 561st hour of occupation (2014) del Yuan Goang-Ming; Joyce Ho destapa su propia intimidad explorando las rutinas diarias a través de Vera X Diary (2024); Chun Tzu Chang retrata la identidad taiwanesa tomando como punto de partida el conocido Milagro de Taiwán en The grandmother, the uncle and the dog (2021), donde estos personajes se convierten en símbolos de una sociedad que los ha dejado atrás por el afán de libertad y prosperidad; Charwei Tsai reflexiona en Circle II (2011) la transitoriedad de la existencia humana, haciendo eco de la naturaleza cíclica de la vida y el universo a través del concepto del ensō que encarna la impermanencia, el vacío y la plenitud del momento presente; Kuang-Yu Tsui nos invita a viajar por diferentes localidades afectadas por un fenómeno meteorológico único con The Wind from Taipei (2020); un coche en movimiento avanza raudo en una búsqueda incesante de un destino inalcanzable con tres obras de la serie Somewhere in time de Yi Ting Tsai: ‘Somewhere in Time: Sunward (2018), Somewhere in Time: Wandering (2025), Somewhere in Time: Infinite (2025); Yu Ting Tsai narra una carta escrita, en Paradox (2023) conversaciones del pasado se intercalan con la reconstrucción de la figura de una persona allegada; y Rain Wu reflexiona en su obra As Above, So Below (2020) sobre cómo la comida nos permite descubrir una nueva perspectiva de nuestro mundo.

Taiwán en Murcia a través de actividades inéditas: performances y diálogo directo inaugural

La inauguración de la exposición viene acompañada de una experiencia culinaria performática de la mano de la artista Rain Wu, que la dinamizará in situ. Towards a Sweet future es la performance que marca la apertura de este recorrido por el territorio insular el 3 de octubre.

Por otro lado, Yi Ting Tsai, con su serie Somewhere in time, nos propone una experiencia inmersiva través de un espacio-tiempo microcósmico moldeado por el automóvil de juguete que se explora la paradoja entre el movimiento y la quietud y se reexamina el significado de la existencia. La artista nos explicará el proceso de su obra en un diálogo en directo con los asistentes el día de apertura de la exposición, 3 de octubre.

Por último, Dómix Garrido, artista murciano invitado, trabajará durante los más de cuarenta días de exhibición realizando una acción diaria que culminará el último día de la muestra, 14 de noviembre, en la propia sala de exposiciones, haciendo un homenaje al histórico performer taiwanés Tehching Hsieh.

La exposición, en un diálogo directo con la escena cultural murciana, se acompaña de una vista mediada por agentes culturales locales que nos pondrán en relación la muestra con la creación audiovisual actual en Murcia.