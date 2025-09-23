Voucler, la nueva firma española de productos para el bienestar doméstico

martes 23 de septiembre de 2025 , 08:56h

Vivimos en un mundo en el que el bienestar es una prioridad y no un lujo, en el que cada vez prestamos más atención a nuestra comodidad y donde nuestro hogar es un refugio donde se prioriza el descanso, la salud y el equilibrio, para cuidarnos física y emocionalmente. Es en este concepto de ”Well Living” en el que se inspira Voucler, una nueva firma española que tiene claro que el verdadero lujo es poder vivir bien en nuestro propio hogar.

La marca nace de la búsqueda de descanso y armonía y en la que, tras investigar a fondo hoteles y spas, sus fundadores identificaron cuáles son los elementos claves para crear un espacio que propicie el bienestar, simbolizando su devoción por el confort, la relajación y la armonía. Para ello se basan en el uso de colores armónicos, de aromas envolventes, que evocan recuerdos y transmiten relajación, de una iluminación adecuada y cálida, y del uso de textiles modernos, transpirables y suaves.

Voucler es una firma premium que responde a una demanda creciente, combina diseño, ciencia y experiencia sensorial. Su propuesta se centra en los efectos que la psicología del diseño interior tiene en el estrés, la frecuencia cardiaca y la calidad del sueño, para diseñar ambientes que transforman nuestro hogar en un santuario de serenidad. Productos que equilibran la elegancia, el minimalismo y la funcionalidad, reforzando la idea de crear un hogar como refugio de bienestar.

Entre los valores de Voucler destacan el diseño funcional, la durabilidad y el bienestar, apostando por soluciones que integran estética, ciencia y salud, con un enfoque en la sostenibilidad y el lujo consciente. Su propuesta combina calidad, innovación y compromiso medioambiental, apostando por textiles biodegradables, accesorios modulares y el desarrollo de tecnología aplicada al sueño. Además, cuenta con un servicio de digitalización personalizada gracias a la Inteligencia Artificial, capaz de ofrecer recomendaciones y experiencias adaptadas a cada persona.

En su línea de productos destaca la nueva colección de cama, compuesta por juegos de sábanas y fundas nórdicas que combinan suavidad, transpirabilidad y un diseño atemporal, con delicados detalles que visten el dormitorio y elevan la experiencia del descanso. El mismo espíritu de confort se refleja en la colección de baño, con toallas y albornoces de diseño minimalista, que unen durabilidad y elegancia para acompañar la rutina diaria con un extra de cuidado. Y, para completar este universo de bienestar en casa, Voucler incorpora sus sprays aromáticos, creados para transformar el ambiente y favorecer la calma. Una colección que incluye fragancias como Magnolia & Silk, con delicados toques de vainilla y almizcle que convierten el hogar en un espacio de tranquilidad y comodidad, o Cedar Opulence, que combina limón brillante, canela especiada y madera de cedro ahumada para crear una atmósfera de profundidad y calidez. Una selección concebida para convertirse en el regalo perfecto.

Voucler se presenta como la firma líder en “home wellness”, fusionando calidad, sostenibilidad e innovación para conseguir que nuestro hogar sea un completo oasis de bienestar.