Mayura homenajea el Dussehra y el Diwali con un menú que combina tradición y fusión

El Dussehra, que celebra la prevalencia del bien sobre el mal, y el Diwali, el Festival de las Luces, son dos de las fechas más señaladas del calendario hindú. Dos festividades que iluminan hogares, calles y ciudades de la India con velas, fuegos artificiales y coloridos desfiles. “Es un momento para dejar entrar la luz en nuestras vidas, para dar gracias y para desear un año lleno de felicidad, prosperidad y salud”, en palabras de Raj Kapoor, propietario del restaurante Mayura.

El menú Dussehra y Diwali en Mayura

Con el propósito de trasladar este espíritu a Barcelona y, en palabras de su propietario, “para conectar la ciudad con la cultura india más allá de la gastronomía”, el restaurante Mayura ha creado el Menú Dussehra y Diwali, una selección de platos muy especial inspirados en estas festividades. La propuesta, disponible del 2 al 22 de octubre, combina la tradición El menú propone una degustación de tres entrantes, tres principales y tres postres. Algunos de ellos, plasman sabores que a Raj le recuerdan a su infancia, como uno de los entrantes, “una samosa que no es la típica vegetariana, sino que lleva pollo picado y queso cheddar, algo que, de niños, esperábamos con ilusión comer en esta época del año”, cuenta Raj.

Además, como plato principal, el menú ofrece un plato muy popular llamado jalfrezi, que ha sido muy apreciado durante años en la India, junto con tangri kebab, que proviene del tandoor, “un muslo de pollo cortado y marinado de manera especial, que consideramos perfecto para esta ocasión”, explica Raj. Y como no podía ser menos, entre las sugerencias un postre muy especial: el Gulab Jamun, el favorito de Raj cuando era niño.

Con el Menú Dussehra y Diwali, el restaurante quiere ofrecer a sus comensales un “auténtico regalo de la India”, una propuesta para compartir, celebrar, y revivir con cariño los sabores de la cocina casera hindú. Una experiencia que evoca emociones a través de los aromas y sabores de estas recetas festivas. “Queremos que cada comensal se sienta un paso más cerca de la India sin haber viajado realmente allí”, explica Raj. Así, el Menú Dussehra y Diwali consta de:

Entrantes : Samosa de pollo y queso, una versión distinta de la clásica samosa vegetariana, que los niños esperaban con ilusión en estas fechas; Pulao, un pilaf (arroz) al estilo del norte del país, colorado y condimentado con especias; y Kofta Masala, albóndigas veganas de seitán en una salsa ligera de especias de la India.

Principal : Pollo Lababdar, especialidad punjabí con carácter (dados de pollo cocinados en una salsa espesa de tomate, frutos secos, cebolla y nuestro masala más cálido): Jalfrezi de verduras, un curry popular y muy apreciado en la India; y Tangri Kebab, muslo de pollo marinado en yogur y con especias, cocinado al tandoor. Acompañado con pan tradicional Naan.

Postres de Diwali : Gulab Jamun, el dulce favorito de Raj en su infancia (bolitas de leche y harina fritas y empanadas en almíbar aromatizado con cardamomo y agua de rosas); Rasmalai, suaves bolitas de queso fresco en crema de leche dulce aromatizada con cardamomo y azafrán, decoradas con frutos secos; y Lassi de Mango, batido tradicional de la India, refrescante y muy popular.

El menú, por tanto, mezcla platos tradicionales, reinterpretaciones y fusiones con un guiño al paladar occidental, sin perder la autenticidad de la India. Una excusa perfecta para acercarse al espíritu del Dussehra y el Diwali. Para quienes nunca han probado la cocina india, este menú representa una oportunidad perfecta para adentrarse en su universo de aromas, especias y colores. Para los que ya conocen Mayura, supone descubrir una faceta más íntima y cultural del restaurante.

Casi dos décadas de cocina hindú en Barcelona

Mayura, que en sánscrito significa pavo real —símbolo de belleza, sabiduría y prosperidad en la cultura india—, es desde 2006 uno de los grandes referentes de la cocina india en Barcelona. Fundado por Rajnish Kapoor y su esposa Mayura, el restaurante ofrece una experiencia sensorial que traslada al comensal al corazón de la India más refinada. Su cálida decoración, con maderas nobles y coloridas telas, crean una atmósfera que evoca los palacios indios.

Y es que, nada es casual en Mayura. Cada detalle ha sido elegido con mimo por su copropietaria y musa, Mayura, quien ha convertido la hospitalidad en un arte: tradición y elegancia que se funden en una experiencia casi ritual.

En la carta conviven clásicos como el pollo tikka masala, el butter chicken o el biryani de cordero con elaboraciones vegetarianas, veganas y sin gluten, siempre con ingredientes frescos y de proximidad. El horno tandoor, emblema de la cocina del norte de la India, imprime carácter a muchas de sus recetas.

La sostenibilidad también forma parte del ADN del restaurante. Usan agua filtrada, envases ecológicos para los platos para llevar y una selección de vinos veganos, ecológicos y de agricultura regenerativa, como los de la bodega Atavus (Priorat).

Además de este establecimiento, Rajnish Kapoor y Mayura también gestionan el restaurante Roti, la “hermana pequeña de Mayura en Mataró” (C/Cuba, 59), un establecimiento informal, fresco y atrevido, con una oferta “casual indian food”. Además, tanto Mayura como Roti ofrecen servicio de delivery, para llevar los sabores de la cocina hindú más allá de las mesas de ambos restaurantes. Un servicio de comida india a domicilio que, además, también ha llegado a Madrid, de la mano de Mayura Madrid delivery.