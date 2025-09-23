N4 Écija roza el 100% de ocupación y crece en afluencia y ventas

martes 23 de septiembre de 2025 , 09:01h

Gestionar de una manera eficaz un centro comercial es crucial para su éxito y evolución. El Centro Comercial N4 de Écija es un claro ejemplo, con un año de crecimiento sólido. Cuenta con más de 100.000 m2 que incluyen un hotel B&B, Carrefour, cines y más de 85 operadores nacionales e internacionales de moda, ocio y restauración. En los últimos doce meses (hasta el presente mes de septiembre), ha registrado un aumento del 11,4% en afluencia, un 6% más en ventas y ha alcanzado ya una ocupación del 98,5%. Este impulso es fruto de una gestión proactiva conjunta de MVGM, compañía referente europea en Property Management, responsable de la gerencia y comercialización del centro comercial, y del Grupo Marín, propietario del centro, apostando por una estrategia a largo plazo centrada en la renovación constante, la sostenibilidad y la creación de valor.

El centro ha trabajado en la optimización de espacios, el mix comercial y la mejora de la experiencia de cliente, lo que ha permitido reubicar, ampliar y potenciar tiendas con gran acogida. Destacan:

Nuevas aperturas en 2025 de Deichmann, con 440 m2, y del Restaurante Popeyes, con 427 m2 y zona de terraza exterior e interior con vistas a pantalla gigante para el visionado de eventos deportivos.

Reubicaciones y ampliaciones ya ejecutadas:

Mango, Stradivarius, Tedi y Belros que se han reubicado y ampliado superficie, renovando su imagen a la última tendencia.

Parque infantil, completamente actualizado para ofrecer un espacio moderno, seguro y atractivo para las familias, que está teniendo una acogida espectacular.

La actividad en N4 Écija continúa con una serie de reubicaciones y ampliaciones en ejecución:

Lefties: reubicación y ampliación de su superficie, pasando de 806 a 2.574 m2, y dará la bienvenida a los clientes en octubre.

Primor: se reubicará en la planta baja, con una ampliación de superficie, pasando de 197 m2 a 438 m2. Su inauguración está prevista para septiembre.

Parfois: se ampliará su local en planta baja, desde los 99 hasta los 144 m2. Se prevé su apertura en diciembre.

Además, el centro comercial incorporará nuevas marcas que reforzarán su oferta comercial:

JD Sports: esta nueva apertura ocupará un local de 806 m2 en planta baja. Comenzará a operar en abril de 2026.

Se está cerrando además la implantación de un operador de gimnasio de primer nivel que completará la oferta de servicios del centro comercial.

Tomás Marín, de Grupo Marín, explica: “Nuestro objetivo: evolucionar permanentemente para adaptarnos a los cambios de nuestro sector, redistribuyendo nuestro mix comercial y de ocio, atendiendo a las necesidades de nuestros operadores e incorporando las últimas tendencias e innovaciones de este ilusionante mercado. Y todo ello para satisfacer la demanda de nuestros más de 300.000 clientes del área de influencia, y continuar así siendo el principal referente del comercio y el ocio en la comarca.”

Faustino García, director de Retail de MVGM, destaca: “gestionar un centro comercial no es solo mantenerlo en funcionamiento. Es anticiparse a las necesidades y buscar siempre aportar valor a largo plazo. En MVGM apostamos por una gestión cercana y dinámica, que acompañe la evolución de cada activo. Cuando hay una buena sintonía entre la propiedad y la gestión, los avances son visibles y sostenibles en el tiempo”.

José Antonio Vera, gerente del Centro Comercial N4, explica: “todas estas acciones son parte de nuestro compromiso continuo por asegurar que N4 Écija mantenga su relevancia y atractivo como destino comercial y de ocio. Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecer una experiencia de compra completa y atractiva, tanto para nuestros operadores como para los visitantes”.