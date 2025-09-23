OUIGO estrena el otoño con sus Pink Days

martes 23 de septiembre de 2025 , 09:03h

OUIGO hace que la vuelta a la rutina sea más ligera con el regreso de sus icónicos Pink Days, tres días de promociones especiales para seguir viajando y empezar el otoño con buen pie.

Hasta el 25 de septiembre, los viajeros podrán conseguir el 80% de los billetes a solo 9€, 15€, 19€ o 25€, para viajes desde el mismo 23 de septiembre hasta el 30 de noviembre. La oportunidad perfecta para planear escapadas a ciudades del sur como Sevilla, Córdoba o Málaga, recorrer la ruta del Levante con paradas en Cuenca, Albacete, Valencia, Alicante, Elche y Murcia, o disfrutar de la oferta cultural de Madrid durante el otoño.

El otoño invita a viajar a otro ritmo: playas más tranquilas, experiencias gastronómicas, fines de semana con actividades culturales como la Semana de la Arquitectura en Madrid, la Castañada en la Comunidad Valenciana o ciclos musicales en el Teatro Cervantes de Málaga. Con OUIGO, todos estos planes están a un billete de distancia, disponibles en su web y APP a precios irresistibles.

Además de billetes económicos, la compañía ofrece asientos XL, tarifas especiales para niños (7€ para niños de 4 a 13 años y gratis para menores de 3, siempre que viajen en brazos de un adulto) y compensaciones por retrasos superiores a media hora. Su opción “Tiempo para pensar”, por solo 2€, permite reservar el viaje y mantener el precio entre 48 horas y 7 días.