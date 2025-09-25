El espíritu militar revive en el nuevo reloj Khaki Aviation Pilot Pioneer de Hamilton

jueves 25 de septiembre de 2025 , 07:48h

Hamilton refuerza su icónica colección Khaki Aviation Pilot Pioneer con la incorporación de dos nuevas referencias del Mechanical Chronograph de 40 mm, un modelo que rinde homenaje a los robustos relojes diseñados para la Real Fuerza Aérea Británica en la década de 1970.

Con una estética que fusiona tradición y modernidad, la pieza destaca por su esfera azul Aviación con acabado rayos de sol, acompañada de agujas en blanco nuboso y números arábigos tratados con Super-LumiNova® de grado X1, lo que garantiza una legibilidad óptima incluso en condiciones de baja luz.

La caja, con un elegante acabado satinado, contrasta con los pulsadores y la corona pulidos, ofreciendo un equilibrio visual de gran sofisticación. El diseño se completa con dos opciones de brazalete: una correa de piel marrón curtida vegetal, de espíritu clásico, o un brazalete de malla de acero inoxidable, que aporta un aire versátil y contemporáneo.

El cristal de zafiro en forma de caja, con doble tratamiento antirreflectante, aporta un guiño retro a la vez que optimiza la resistencia y la claridad de lectura.

En su interior late el calibre H-51-Si de cuerda manual, un movimiento de alta precisión que incorpora espiral de silicio para garantizar resistencia superior al magnetismo, a los golpes y al envejecimiento. Con una reserva de marcha de 60 horas, este reloj confirma el compromiso de Hamilton con la innovación técnica y la durabilidad.

El nuevo Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph 40 mm no es solo un instrumento de precisión, sino también un tributo al legado aeronáutico y militar que ha definido la historia de la marca.