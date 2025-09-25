publicidad
El espíritu militar revive en el nuevo reloj Khaki Aviation Pilot Pioneer de Hamilton
El espíritu militar revive en el nuevo reloj Khaki Aviation Pilot Pioneer de Hamilton

jueves 25 de septiembre de 2025, 07:48h

Hamilton refuerza su icónica colección Khaki Aviation Pilot Pioneer con la incorporación de dos nuevas referencias del Mechanical Chronograph de 40 mm, un modelo que rinde homenaje a los robustos relojes diseñados para la Real Fuerza Aérea Británica en la década de 1970.

Con una estética que fusiona tradición y modernidad, la pieza destaca por su esfera azul Aviación con acabado rayos de sol, acompañada de agujas en blanco nuboso y números arábigos tratados con Super-LumiNova® de grado X1, lo que garantiza una legibilidad óptima incluso en condiciones de baja luz.

La caja, con un elegante acabado satinado, contrasta con los pulsadores y la corona pulidos, ofreciendo un equilibrio visual de gran sofisticación. El diseño se completa con dos opciones de brazalete: una correa de piel marrón curtida vegetal, de espíritu clásico, o un brazalete de malla de acero inoxidable, que aporta un aire versátil y contemporáneo.

El cristal de zafiro en forma de caja, con doble tratamiento antirreflectante, aporta un guiño retro a la vez que optimiza la resistencia y la claridad de lectura.

En su interior late el calibre H-51-Si de cuerda manual, un movimiento de alta precisión que incorpora espiral de silicio para garantizar resistencia superior al magnetismo, a los golpes y al envejecimiento. Con una reserva de marcha de 60 horas, este reloj confirma el compromiso de Hamilton con la innovación técnica y la durabilidad.

El nuevo Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph 40 mm no es solo un instrumento de precisión, sino también un tributo al legado aeronáutico y militar que ha definido la historia de la marca.

