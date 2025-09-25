Mar de Noruega se suma a la celebración del Día Mundial del Poke

jueves 25 de septiembre de 2025 , 07:45h

El próximo domingo 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Poke, y el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España se une a esta efeméride global para rendir homenaje a uno de los platos más versátiles, saludables y populares del momento. Originario de Hawái, el poke ha sabido reinventarse y adaptarse a las cocinas de medio mundo, y en España se ha convertido en una auténtica tendencia gastronómica que no deja de ganar adeptos, con el salmón de Noruega como el ingrediente principal que marca las diferencias.

De las olas del Pacífico a las mesas mediterráneas

El poke -caracterizado por pescado crudo cortado en dados, servido sobre una base de arroz con vegetales y aderezos- nació como una sencilla ensalada de pescado crudo en las islas del Pacífico, pero su evolución ha sido meteórica. Desde los años 80, cuando comenzó a popularizarse en California, ha ido incorporando ingredientes de otras culturas, fusionándose con sabores asiáticos, latinoamericanos y mediterráneos, hasta convertirse en un plato global que da alas al salmón de Noruega.

En España, su llegada en torno a 2017 marcó el inicio de una nueva etapa culinaria. Hoy, el poke no solo está presente en restaurantes especializados, sino también en cadenas de supermercados, servicios de comida a domicilio y menús de todo tipo de establecimientos. Erling Haaland, estrella del fútbol internacional y embajador de los productos del mar de Noruega, ha confesado ser un apasionado del poke de salmón por su sabor y beneficios saludables que tanto encajan con las dietas de atletas y deportistas de élite.

Quizás muchos pensaban hace unos años que sería una tendencia pasajera, una moda llamada a desaparecer. Más bien al contrario, el poke es un fenómeno consolidado que ha impulsado la aparición de numerosas franquicias de restauración que sirven estos saludables bowls en exclusiva. Además, recientes encuestas para Mar de Noruega confirman que su consumo se ha disparado en nuestro país en los últimos años hasta consolidarse como absoluta ‘megatendencia’ gastronómica.

Los datos hablan por sí solos:

1 de cada 5 españoles ya consume poke de forma habitual, lo que demuestra que no se trata de una moda efímera, sino de una opción gastronómica que ha calado hondo en los hábitos alimentarios.

El 25 % de los consumidores prepara el poke con salmón, siendo el origen noruego el más demandado por su calidad, sabor y frescura.

Cada año, nuevos restaurantes incorporan el poke a sus cartas, que también triunfa en el canal delivery.

“El poke con salmón de Noruega sigue el mismo camino de éxito que el sushi, el sashimi o el tataki. Ha dejado de ser una novedad exótica para convertirse en una opción cotidiana, saludable y deliciosa, al gusto mediterráneo”, afirma Tore Holvik, director del Consejo en España.

El salmón noruego: el alma del poke moderno

El salmón de Noruega no solo aporta sabor y textura, sino también un sinfín de beneficios nutricionales que lo convierten en el ingrediente estrella de este plato:

Una ración de 150 gramos cubre las necesidades semanales de Omega 3 y la dosis diaria de vitamina D, fundamentales para la salud cardiovascular y ósea.

Es fuente de minerales esenciales como fósforo, potasio y selenio, además de antioxidantes como la vitamina E.

Su versatilidad permite combinarlo con ingredientes nutritivos como mango, aguacate, quinoa, arroz integral, verduras crujientes, semillas de sésamo, jengibre, wakame o aliños naturales como lima y aceite de oliva virgen extra.

Mucho más que crudo: el salmón noruego en todas sus formas

Aunque el poke lo ha popularizado en su versión cruda, el salmón noruego brilla también en múltiples preparaciones:

Puede cocinarse al vapor, al horno, a la parrilla, escalfado o asado, adaptándose a todo tipo de recetas y estilos culinarios.

Está disponible todo el año, con garantía de frescura, trazabilidad y calidad, gracias a los estrictos controles que se aplican en su producción.

Criado en las gélidas y cristalinas aguas de Noruega, este pescado premium se beneficia de un entorno natural único, ideal para su desarrollo, y de una industria que, apuesta por la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria.

Una receta muy saludable para celebrar el Día Mundial del Poke

El salmón de Noruega es el ingrediente “estrella” de este tipo de sabrosas, nutritivas y saludables ensaladas que combinan el mejor pescado, arroz, verduras e incluso frutas con variados aliños. Entre las casi infinitas alternativas, el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España propone una receta “para chuparse los dedos”. Toma nota, porque es muy sencilla y te llevará solo unos minutos.

Poke de salmón de Noruega

Tiempo de preparación: 20 minutos

Dificultad: Fácil

Ingredientes (4 personas)

500 gramos de filete de salmón de Noruega, sin piel ni espinas

4 porciones de arroz

2 aguacates

2 mangos

5 cebollas tiernas (cebollinos)

Habas de edamame

1 lima

Hojas de cilantro fresco

Elaboración

Cocina el arroz según las instrucciones del paquete y el tipo de arroz que uses. Déjalo enfriar. Se puede servir a temperatura ambiente o frío.

Corta el salmón noruego en cubos pequeños.

Corta el mango y el aguacate en cubos.

Corta las cebollas tiernas en rodajas finas.

Coloca el arroz en boles y añade por encima el mango, el aguacate, las habas de edamame, las cebollas tiernas y el salmón noruego.

Añade hojas de cilantro fresco y un chorrito de lima.

Sirve con salsa de soja y una rodaja de lima.

Consejo:

Puedes usar tus frutas y verduras favoritas. También puedes acompañar con salsa ponzu y mayonesa picante.