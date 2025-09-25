MSC Yacht Club llega a MSC Poesia para el verano 2026 en Alaska

MSC Cruceros lleva su reconocido concepto de lujo “un yate dentro de un barco”, MSC Yacht Club, a MSC Poesia como parte de una de las mayores renovaciones en la historia de la compañía. La remodelación también introducirá los restaurantes especializados Butcher's Cut y Kaito Sushi Bar, el All-Stars Sports Bar, un renovado MSC Aurea Spa y un gimnasio mejorado con la tecnología Technogym®.

Los pasajeros que naveguen en la temporada inaugural de MSC Cruceros en Alaska a bordo de MSC Poesia podrán disfrutar de estas nuevas características y, por primera vez, explorar con MSC Cruceros la incomparable belleza de Alaska, sus espectaculares paisajes, su magnífica fauna y su rico patrimonio cultural. Los itinerarios se realizan por destinos pintorescos como Ketchikan, Icy Strait Point, Tracy Arm y Juneau (Alaska), además de Victoria (Columbia Británica, Canadá). En cada puerto de escala se ofrecerán excursiones que van desde degustaciones de la gastronomía local hasta la exploración de zonas silvestres remotas o la navegación por aguas tranquilas en busca de una fauna excepcional.

A bordo de MSC Poesia, los pasajeros disfrutarán de la experiencia de MSC Cruceros, que combina el estilo europeo con el confort americano, mientras navegan por los impresionantes canales del Pasaje Interior.

Los clientes que reserven el recién incorporado MSC Yacht Club disfrutarán de una experiencia exclusiva con todo incluido, que incluye servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, suites amplias y elegantes, y acceso a un oasis privado de instalaciones, que incluye un restaurante exclusivo, un salón, una terraza privada con jacuzzis, y un restaurante y bar con parrilla, todo ello perfectamente integrado en el barco.

Las características más destacas de MSC Yacht Club en MSC Poesia incluyen:

¡NUEVO! 63 elegantes suites de cinco tipos diferentes para cada estilo de viajero, incluyendo suites con balcón con vistas al mar y opciones conectadas ideales para familias. La lujosa suite Royal tiene capacidad para seis personas y cuenta con una bañera de hidromasaje privada, una amplia terraza de 78 m² y una ducha exterior privada con vistas panorámicas al mar, mientras que la Gran Suite de dos habitaciones ofrece un ambiente más íntimo junto con un amplio balcón para disfrutar de momentos de tranquilidad al aire libre. Todas las suites están cuidadosamente diseñadas e incluyen cuartos de baño con acabados en mármol, toallas bordadas de primera calidad, una cafetera Nespresso y un minibar gratuito, además de servicio de habitaciones las 24 horas.

¡NUEVO! Terraza privada con barbacoa, bar y dos jacuzzis, y cuenta con elegantes cabañas, tumbonas y un relajado comedor al aire libre en un entorno tranquilo y moderno, que invita a los pasajeros a relajarse al sol con un cóctel en la mano.

¡NUEVO! El exclusivo restaurante MSC Yacht Club, que ofrece una experiencia gastronómica inolvidable, con menús refinados, personal culinario las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y servicio de sumiller.

¡NUEVO! Bar y salón privado Top Sail Lounge, un espacio elegante y luminoso situado en la cubierta de proa, con ventanas de suelo a techo y un ambiente tranquilo para disfrutar de cócteles, música en directo o momentos de tranquilidad.

Otras mejoras adicionales incluyen:

¡NUEVO! Butcher’s Cut – en este asador tradicional de estilo americano, los pasajeros podrán degustar cortes de carne de primera calidad incluida la ternera de Meat by Linz, y una amplia selección de suculentos filetes y guarniciones clásicas.

¡RENOVADO! Kaito Sushi Bar – en este elegante local renovado e inspirado en el Lejano Oriente, los comensales pueden saborear sushi elaborado por expertos y exquisitos platos asiáticos auténticos.

¡NUEVO! All-Stars Sports Bar – en este animado y vibrante local, los pasajeros pueden ver un partido en un auténtico ambiente deportivo mientras disfrutan de deliciosos aperitivos, participan en competiciones amistosas con los juegos típicos de los bares deportivos o se sientan y disfrutan de una bebida refrescante.

¡RENOVADO! MSC Aurea Spa – en este oasis de serenidad, aquellos que busquen una escapada revitalizante de la vida cotidiana encontraran una gran variedad de opciones de bienestar, como la sauna con vistas al mar, dos saunas, una sala de sal, un recorrido Kneipp, duchas emocionales y una zona tranquila para relajarse con té recién hecho.

¡MEJORADO! Gimnasio MSC con tecnología Technogym® – los pasajeros que deseen mantenerse activos podrán disfrutar del moderno centro de fitness con impresionantes zonas de entrenamiento frente al mar en la popa del barco, así como de una sala de yoga, una pista de jogging y pistas de baloncesto y tenis.

Los itinerarios que ya se pueden reservar a bordo de MSC Poesia, que cuenta con el nuevo MSC Yacht Club, incluyen:

Verano de 2026 – temporada en Alaska: cruceros de siete noches desde Seattle, de mayo a septiembre de 2026, para explorar los impresionantes paisajes, la fauna y el patrimonio cultural de Alaska.

Invierno 2026/2027 – Caribe y América Central: cruceros de ida y vuelta desde Miami a destinos como Jamaica, Colombia, Costa Rica, Aruba Curazao y Belice, perfectos para los amantes del sol en invierno.

Tránsitos por el Canal de Panamá: cruceros muy solicitados entre Seattle y Miami que ofrecen una experiencia única en la vida: el Gran Viaje.