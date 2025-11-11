Dos restaurantes israelíes conquistan el máximo galardón de la gastronomía mundial

En un importante reconocimiento internacional, dos restaurantes israelíes han sido galardonados en la ceremonia de los World Culinary Awards, celebrada en Cerdeña, Italia.

El restaurante Chakra, en Jerusalén, fue distinguido como "mejor restaurante de Israel" y el George & John, ubicado en el Hotel Drisco de Tel Aviv, recibió el premio al "mejor restaurante en hotel de Israel". Este prestigioso honor es conocido como “los Óscar del mundo culinario”. Los premios representan la primera vez que Jerusalén es reconocida como un destino gastronómico internacional, al mismo tiempo que reafirman la consolidada excelencia culinaria de Tel Aviv.

Chakra, que lleva 25 años operando en el corazón de Jerusalén, y George & John, fundado en 2018 en el Hotel Drisco, fueron seleccionados entre decenas de nominados por chefs, expertos culinarios y profesionales de todo el mundo.

El doble triunfo subraya una tendencia creciente de reconocimiento internacional hacia la gastronomía israelí, que combina tradiciones orientales y occidentales con innovación contemporánea. Jerusalén y Tel Aviv, junto con la región norte de Israel, se han convertido en destinos codiciados por los amantes de la gastronomía que buscan experiencias culinarias que integren historia, cultura y sabores de Oriente Medio.

Los World Culinary Awards rinden homenaje cada año a los mejores restaurantes y chefs del mundo, y son considerados uno de los eventos más prestigiosos de la industria gastronómica global.