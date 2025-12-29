Los 44 eventos de Taiwán para recibir el Año Nuevo

En la antesala del Año Nuevo, se prevé la realización de un total de 44 eventos organizados por los gobiernos municipales y distritales, áreas paisajísticas nacionales y parques temáticos, informó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MOTC, siglas en inglés).
En el norte, la Fiesta de Nochevieja de Taipéi 2026 se llevará a cabo el 31 de diciembre en la Plaza del Ayuntamiento de Taipéi, con presentaciones de artistas nacionales e internacionales. El emblemático Taipei 101 será el escenario del tradicional espectáculo de fuegos artificiales para el conteo regresivo.
En el centro de Taiwán, en el Muelle Shuishe del Lago Sol y Luna, las celebraciones del 31 de diciembre contarán con la Compañía de Danza Man Hue, del distrito de Nantou, y Kaohsiung Max Fire, entre otros grupos. El MOTC recomendó el monte Jinlong, de 820 metros de altura, como un buen lugar para contemplar el primer amanecer de 2016.
En el sur, el Concierto del Amanecer de Alishan se realizará el 1 de enero de 2026 en la plataforma de observación Zhushan del parque nacional. Las islas aledañas también se suman a la celebración: en el municipio de Nangan, distrito de Lienchiang, habrá una fiesta de Nochevieja en un centro cultural, mientras que en Beigan se llevará a cabo una ceremonia de izado de bandera para recibir el Año Nuevo.