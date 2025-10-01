Cinco Estrellas Club pone en marcha la segunda edición de su campaña ‘Win-Win’

miércoles 01 de octubre de 2025 , 10:01h

El touroperador Cinco Estrellas Club, especialista en circuitos culturales de media y larga distancia, pone en marcha del 1 de octubre al 30 de noviembre la segunda edición de su exitosa campaña ‘Win-Win’. Bajo el lema “¡Sé un winner y consigue nuestras Gift Cards!”, esta acción recompensará a los agentes de viajes con un premio directo por sus reservas anticipadas.

Asimismo, los clientes de las agencias que reserven durante las fechas de la campaña obtendrán un 8% de descuento sobre el precio publicado, aplicable a toda la programación de 2026 disponible en la web del touroperador. La promoción será válida para todos los viajes con salida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, incluyendo las salidas de Semana Santa.

En paralelo, los agentes de viajes recibirán un incentivo directo en forma tarjeta regalo de Amazon, con una cuantía que podrá alcanzar hasta los 120 euros en función del importe de la reserva gestionada.

Con este sistema de doble recompensa todos ganan –agentes y clientes-, al tiempo que Cinco Estrellas Club refuerza su estrategia de dinamización de la reserva anticipada de 2026 e impulsa la fidelización de las agencias de viajes, su canal exclusivo de comercialización. La primera edición de la campaña “Win-Win” ya demostró su eficacia al impulsar las ventas y consolidar la relación entre la mayorista y su red de agencias. Más de 300 agentes de viajes resultaron premiados durante esa anterior oleada, entre los meses de enero y marzo, y consiguieron sus Gift Cards.

Condiciones de la campaña

Conseguir las Gift Cards es muy fácil para los agentes de viajes. Basta con contactar con su comercial de zona de Cinco Estrellas Club y solicitarlas acreditando las reservas efectivas realizadas y no canceladas, sin límite en el número de tarjetas que un agente puede obtener.

La campaña “Win-Win” estable tramos de incentivo en tres categorías:

Reservas de hasta 2.500 euros darán derecho a una Gift Card de 50 euros.

Reservas comprendidas entre 2.501 y 5.000 euros, a una Gift Card de 80 euros.

Reservas superiores a 5.001 euros, permitirán conseguir una Gift Card de 120 euros.

"Animamos a todos los agentes de viajes a hacerse winners sumándose a nuestra segunda campaña de fidelización “Win-Win”, una oportunidad única para incrementar las ventas poniendo al alcance de sus clientes nuestros programas y circuitos al mejor precio, y al mismo tiempo, recibir una recompensa directa en forma de Gift Card Amazon que estamos encantados de ofrecerles”, afirma Gonzalo Casaubon, director comercial de Cinco Estrellas Club.