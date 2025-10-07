Maldita Nerea celebra 15 años y un secreto en el Sant Jordi Club de Barcelona

martes 07 de octubre de 2025 , 08:54h

El 28 de febrero, miles de voces en Barcelona se unirán para corear los himnos que han marcado generaciones y las canciones nuevas que ya forman parte del legado del grupo.

Maldita Nerea anuncia una cita muy especial en el marco de su nueva gira 15 años y un secreto: el próximo 28 de febrero de 2026, la banda liderada por Jorge Ruiz llevará su directo al Sant Jordi Club de Barcelona, convirtiendo la ciudad condal en una de las paradas imprescindibles de esta celebración.

Con más de tres lustros de trayectoria, Maldita Nerea se ha consolidado como uno de los grupos de pop más queridos del panorama musical en España y Latinoamérica. Sus canciones, auténticos himnos generacionales como El secreto de las tortugas, Cosas que suenan a… o Perdona si te llamo amor, han acompañado a miles de personas, marcando recuerdos y emociones a lo largo de estos 15 años.

La gira 15 años y un secreto no solo repasa los grandes éxitos de la banda, sino que también invita a descubrir nuevas historias y momentos inéditos que Maldita Nerea compartirá con su público. Una propuesta que combina emoción, energía y cercanía, fiel al estilo que ha hecho del grupo un referente

El concierto en el Sant Jordi Club promete ser un hito dentro de la gira, con un repertorio lleno de sorpresas y una producción pensada para celebrar junto a los fans todo lo vivido y lo que está por venir.