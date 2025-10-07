martes 07 de octubre de 2025 , 08:52h

EL REGUETÓN CON ALMA FLAMENCA QUE UNE AMOR Y ARTE

Ya está disponible en todas las plataformas digitales “EnAmorArte”,

el nuevo trabajo discográfico de VINNIE DOLLAR. Tras consolidar su posición en la escena urbana con más de 10 millones de reproducciones en plataformas, y el éxito de sus dos últimos singles “Una mami como tú” y “Como yo”, el artista sorprende lanzando al completo un nuevo e inédito EP que destaca por fusionar el reguetón clásico, el rap, el alma flamenca de Dollar y unas letras profundas. Como su propio nombre indica, “EnAmorArte” es un viaje sonoro que explora la complejidad del amor y la relación íntima que el arte mantiene con la pasión y los sentimientos.

Vinnie Dollar visita en este EP las 4 fases del amor, desde los inicios y los juegos de seducción que nos conectan en “Miénteme” hasta los finales inevitables retratados en “Duele”, pasando por la vida en pareja: desde el arranque donde todo es posible en “EnAmorArte” hasta que descubres “La verdad” que puede llevarte a una ruptura o una vida entera en pareja.

Compuesto y producido por el propio Vinnie, “EnAmorArte” confirma al artista como una de las puntas de lanza del género urbano en nuestro país y afianza una carrera de fondo que lleva años fraguando y que en los últimos años ha explotado como confirman los millones de reproducciones en plataformas y los miles de seguidores que sigue sumando día a día a sus redes sociales.

Vinnie Dollar es el nombre artístico, en su faceta más urbana, de Joan Lladó Roselló que llega desde Ibiza para fusionar el flamenco tradicional con el sonido contemporáneo del género urbano y el rap. Desde la explosión de su hit “Luz”, que acumula millones de streams, el artista no ha parado de sumar éxitos, colaboraciones de altura como Haze, Kinki Bwoy o Yosu Álvarez y ha compartido escenario con Ozuna, entre otros. Su capacidad para mezclar ritmos y estilos ha capturado la atención tanto de los amantes del flamenco como de los seguidores de la música urbana, creando un puente entre dos mundos musicales que, aunque diferentes, comparten una profunda conexión cultural pasión, viviéndola muy de cerca desde la gestión de proyectos relacionados con la música en directo. Tras dar un giro decisivo a su carrera se ha consolidado con los éxitos “Una mami como tú” y “Como yo” que han precedido a su EP “EnAmorArte” con el que está demostrando que su estilo único ha llegado para quedarse.