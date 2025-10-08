La cadena Atmosphere Core desembarcará en la costa sur de Sri Lanka

miércoles 08 de octubre de 2025 , 10:05h

Atmosphere Core, una compañía hotelera internacional en rápido crecimiento, en colaboración con Amagi Group, está preparada para hacer su debut en Sri Lanka con un resort boutique en Tangalle. Como parte de la galardonada marca Atmosphere Hotels & Resorts, AMAGI SECRET by Atmosphere Tangalle tiene previsto abrir sus puertas en el último trimestre de 2026.

“Sri Lanka es una tierra de historias, ritmos y un rico legado, y con AMAGI SECRET by Atmosphere Tangalle queremos honrar y celebrar esas historias”, afirmó Salil Panigrahi, cofundador y director general de Atmosphere Core. “Este resort no es simplemente un destino, es una inmersión. Con nuestra expansión por India, Maldivas e Italia, y ahora con este importante paso en Sri Lanka, estamos situando en el mapa turístico mundial paisajes cuidadosamente seleccionados y distintivos”.

Ubicado en un terreno en torno a un lago natural y a pocos pasos de la dorada costa de Sri Lanka, el resort contará con 33 villas privadas con piscina. Entre ellas se incluyen seis villas de 40 m² con vistas al lago y piscinas suspendidas sobre el agua, 23 amplias villas de un dormitorio con piscina de 60 m² y cuatro espaciosas villas familiares de dos dormitorios con piscina de 111 m². Con muros de barro, techos de tejas de arcilla y jardines inspirados en el paisaje local, el diseño sumerge a los huéspedes en el ritmo de la isla, mientras que los detalles cuidadosamente seleccionados logran un equilibrio perfecto entre tradición y elegancia. El resort contará con un restaurante abierto todo el día, un bar junto a la piscina y un restaurante de autor que celebrará los sabores de Sri Lanka, además de tratamientos ayurvédicos, yoga y meditación en el spa y centro de bienestar ELE│NA Ayur.

El Sr. S. Ganeshanathan, presidente del Amagi Group, destacó la importancia de esta colaboración: “Desde nuestros primeros días en la exportación de mariscos, siempre hemos considerado los recursos naturales y la artesanía humana de Sri Lanka como nuestra base. Con experiencia en el sector hotelero y raíces en el mundo culinario de una cadena hotelera internacional, siempre he valorado el arte del servicio y la búsqueda de la excelencia en la experiencia del huésped. Asociarnos con la marca Atmosphere Hotels & Resorts nos permite presentar una propiedad que respeta y eleva esos cimientos, donde la sostenibilidad, la cultura y la comunidad son tan esenciales como los estándares internacionales de la hospitalidad de lujo”.

Sri Lanka está experimentando una fuerte recuperación del turismo, con un aumento constante en las llegadas internacionales y un incremento notable en el gasto de los visitantes. Las recientes medidas gubernamentales, que incluyen un acceso simplificado al visado para muchos mercados, han impulsado aún más su atractivo, y la isla vuelve a consolidarse como uno de los destinos más codiciados de Asia para el viaje experiencial. AMAGI SECRET by Atmosphere Tangalle abrirá en el corazón de este renacer, ofreciendo a los viajeros un lugar donde desacelerar y sumergirse en la cultura auténtica de Sri Lanka, al tiempo que contribuyen a los medios de vida locales. Al combinar el lujo con el alma del lugar, el resort aspira a establecer un nuevo referente en hospitalidad enriquecedora en la isla.