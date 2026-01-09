MSC Magnifica emprende su primer viaje tras su transformación e inaugura el renovado MSC Yacht Club

Dar la vuelta al mundo es un sueño para muchos viajeros alrededor del mundo y MSC Magnifica es el escenario donde ese sueño toma forma este año. Con motivo del inicio de MSC World Cruise 2026, zarpó para un viaje de 132 días por 46 destinos en 33 países, MSC Magnifica se presenta como mucho más que un medio de transporte: es una experiencia que ofrece a los pasajeros la oportunidad de disfrutar del máximo confort, privacidad y servicio personalizado mientras viajan a destinos extraordinarios alrededor del mundo. Tras una profunda remodelación en el astillero, el emblemático barco de MSC Cruceros regresa al mar completamente renovado, pues ha integrado, por primera vez, la experiencia MSC Yacht Club, que combina elegancia, bienestar y exclusividad en una experiencia diseñada para recorrer el mundo con el máximo confort.

Un nuevo concepto de lujo en alta mar

La gran novedad tras la reforma es la incorporación del exclusivo MSC Yacht Club, el concepto de “yate dentro de un barco” que redefine la experiencia de crucero. Ubicado en las cinco cubiertas superiores, este espacio privado cuenta con 63 suites de lujo, acceso exclusivo mediante tarjeta, restaurante propio, lounge panorámico, terraza privada con piscina y un servicio de mayordomo y conserje 24 horas que acompaña al pasajero en cada momento del viaje.

Aunque la experiencia completa de MSC Yacht Club comenzará a operar oficialmente desde mayo de 2026 en MSC Magnifica, el barco ya muestra tras su reforma los espacios, el diseño y el concepto que marcarán una nueva era. La siguiente vuelta al mundo en la que se podrá disfrutar de esta experiencia es en MSC World Cruise 2027.

Bienestar, gastronomía y diseño renovados

El barco también estrena un MSC Aurea Spa completamente renovado, con más de 270 m² dedicados al bienestar: sauna con vistas al mar, baños de vapor, sala de sal, circuito Kneipp y diez cabinas de tratamiento donde disfrutar de terapias de vanguardia, desde masajes hasta LPG Endermologie o acupuntura.

El cuidado del cuerpo continúa en el gimnasio Technogym® de última generación, con equipamiento premium, estudios dedicados a yoga y spinning y vistas panorámicas.

La experiencia gastronómica también se eleva con la llegada de dos nuevos restaurantes especializados:

Butcher’s Cut, un elegante asador donde los cortes de carne de primera calidad preparados por expertos son los protagonistas.

Kaito Sushi Bar, un espacio sofisticado inspirado en la auténtica cocina asiática, con elaboraciones frescas y precisas.

Todo ello se suma a una oferta que ya incluía 12 bares, 5 restaurantes, cine 4D, espectáculos en el Royal Theatre con 1.200 localidades y una amplia variedad de espacios de ocio y entretenimiento.

Diseñado para recorrer el mundo

Pensado para navegar por todos los climas y océanos, MSC Magnifica cuenta con una piscina cubierta con techo retráctil, perfecta tanto para días soleados como para travesías más frescas, además de zonas deportivas como pista de jogging, tenis, minigolf, bolos y billar.

MSC World Cruise 2026 es una de esas experiencias únicas con la que sueñan muchos españoles. Con tránsitos míticos como el Canal de Panamá y escalas en destinos tan icónicos como el Caribe, San Francisco, Fiyi, Sídney, Tokio, Malasia o Jordania, la vuelta al mundo de MSC Cruceros combina aventura, cultura y descanso sin necesidad de hacer y deshacer maletas.

Un itinerario global a través de cinco continentes

Durante cuatro meses, desde este 7 de enero y hasta el 5 de mayo, los viajeros a bordo de MSC Magnifica tendrán la oportunidad de explorar algunos de los lugares más fascinantes del mundo. Comenzando por el Mediterráneo, antes de cruzar el Atlántico hacia Madeira y el Caribe (Barbados, Granada, Bonaire y Curaçao). De ahí, se dirigirá hacia Sudamérica (con Colombia y tránsito del Canal de Panamá) para continuar por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México, y poner rumbo a Estados Unidos (San Diego y San Francisco). El itinerario seguirá por el Pacífico con Hawái y las paradisíacas islas de Tahití, Samoa y Fiyi, antes de explorar las costas de Nueva Zelanda y Australia, incluyendo Auckland, Sídney, la Costa Dorada y la Gran Barrera de Coral. Después, el viaje avanzará por Asia con Manila y Japón (Okinawa y Tokio), Corea del Sur (Busan), China (Shanghái) y Hong Kong, antes de continuar hacia Vietnam, Singapur y Malasia. El tramo final llevará a los pasajeros a descubrir el océano Índico, con paradas en Seychelles, Mauricio y la isla de Reunión, para después bordear el continente africano, con escalas en Sudáfrica y Namibia. Desde allí, MSC Magnifica continuará su travesía por el Atlántico con escala en Cabo Verde, antes de poner rumbo de regreso al Mediterráneo, donde culminará esta extraordinaria circunnavegación alrededor del mundo.

Además, MSC Cruceros ya ha abierto las ventas para MSC World Cruise 2028, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de planificar con antelación su propia vuelta al mundo y asegurar plaza en uno de los itinerarios más destacados de la naviera.