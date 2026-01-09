Moda, actitud y básicos de temporada: el invierno arranca con nuevas claves en calzado

El inicio de 2026 llega acompañado de un momento clave para el armario de invierno: la revisión de los esenciales que definen la temporada. En este contexto, DEICHMANN Calzados —filial del grupo alemán DEICHMANN SE y uno de los principales actores del sector del calzado en Europa— abre el año poniendo el foco en una selección de modelos que combinan funcionalidad, diseño y lectura de tendencia.

Las propuestas de este invierno dialogan con una estética urbana marcada por la contundencia de las suelas track, la inspiración combat y el protagonismo de las plataformas. Las botas negras de acabado mate se consolidan como un básico imprescindible por su versatilidad y capacidad de adaptarse a diferentes estilos, mientras que los botines con hebillas y suelas robustas aportan un aire contemporáneo que conecta con el pulso de la ciudad.

Junto a estos clásicos reinterpretados, destacan también las tonalidades claras —como los tonos crema— que suavizan los looks invernales y aportan luminosidad, especialmente en modelos lace-up pensados para priorizar el confort sin renunciar al diseño. Los acabados efecto charol, por su parte, introducen un matiz más atrevido y sofisticado, elevando conjuntos cotidianos con un sutil juego de brillos.

Más allá de las tendencias concretas, esta selección refleja una manera de entender el calzado como pieza clave en la construcción del estilo personal: funcional, expresivo y alineado con las necesidades del día a día. Un comienzo de año que invita a pisar con firmeza y a repensar los básicos desde una mirada actual.