Nueva edición de los Pink Days de OUIGO para viajar a precios reducidos hasta Semana Santa

viernes 09 de enero de 2026 , 08:30h

El nuevo año siempre comienza con nuevos propósitos, ganas de viajar y la conocida cuesta de enero. Para que esta última no sea un obstáculo, OUIGO lo pone fácil con una nueva edición de sus ya icónicos Pink Days. La compañía de trenes de alta velocidad da la bienvenida al 2026 con una semana de promociones ideada para planificar escapadas y viajes hasta Semana Santa a precios irresistibles.

Desde el 7 de enero hasta el 14 de enero, OUIGO pondrá a disposición de los viajeros 680.000 plazas a precios reducidos para viajar entre el 12 de enero y el 25 de marzo, a precios fijos de 9€,15€, 19€, 25€, 29€ y 33€, en función de la ruta y el trayecto. Una oportunidad perfecta para disfrutar del invierno viajando, organizando escapadas culturales y planificando rutas gastronómicas.

Una oferta para cada ruta

Los Pink Days de OUIGO invitan a seguir viajando durante el invierno y a convertir cada trayecto en el inicio de nuevos planes. Todas las rutas de la compañía están incluidas en la promoción, con billetes a precio reducido en función del destino.

Para quienes fantaseen con una escapada mediterránea, las rutas entre Madrid y Levante —Valladolid, Madrid, Alicante, Valencia y Murcia—con billetes entre 9€, 15€, 19€, 25€ y 29€, una oportunidad perfecta para disfrutar del mar en una época más tranquila y en destinos menos transitados. Pasear por el casco antiguo en Alicante, disfrutar de una paella en Valencia o perderse por las calles de Murcia son algunos de los planes ideales para estos meses.

La ruta Madrid – Barcelona, con paradas en Zaragoza y Tarragona, también entra dentro de los Pink Days, con precios entre 19€, 25€, 29€ y 33€, pensados para quienes buscan disfrutar de una agenda cultural repleta de planes o explorar las opciones de ocio en algunas de las ciudades con mayor oferta de ocio. Poder disfrutar de museos como el MACBA o el Reina Sofía, monumentos como el Anfiteatro de Tarraco o la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, pasear por barrios emblemáticos como Gràcia, explorar una ruta de galerías o conciertos en estas ciudades, convierten la ruta entre Madrid y Barcelona en destinos perfectos para una escapada de fin de semana.

Por su parte, para las rutas entre Madrid y el Sur, con destinos como Sevilla, Córdoba y Málaga, habrá billetes entre los 9€ y los 25€, una oportunidad perfecta para descubrir Andalucía a otro ritmo. El invierno es el mejor momento para descubrir el Alcázar de Sevilla, la Mezquita de Córdoba o pasear por el Puerto de Málaga, disfrutando de los mejores planes con el clima más agradable.

OUIGO reivindica el viaje en tren como parte esencial de plan. Con los Pink Days, la compañía invita a convertir cada escapada en una experiencia única, cómoda y accesible a todos los viajeros.

¿Cómo acceder a la promoción?

Comprar los billetes es el primer paso: del 7 al 14 de enero (ambos incluidos), los viajeros podrán acceder a la promoción a través de la web de OUIGO y su APP, para viajar entre el 12 de enero y el 25 de marzo, con la tranquilidad de viajar en alta velocidad y con la mejor relación calidad-precio.

Además, la compañía de trenes de alta velocidad ofrece billetes económicos, asientos XL y tarifas especiales para los más pequeños (tarifa plana de 7 euros para niños de entre 4 y 13 años y gratis para menores de 3 años.