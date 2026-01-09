Enero el mes perfecto para esquiar en el Pirineo francés: más nieve, más descuentos y menos colas

Con nieve de calidad, paisajes espectaculares, menos afluencia de esquiadores y una amplia oferta de forfaits y transportes combinados, enero se consolida como uno de los mejores meses para disfrutar de las 38 estaciones del Pirineo francés. Una de las propuestas más atractivas es el descuento del 40% en los forfaits de la tarjeta No Souci Pyrénées con motivo de su vigésimo aniversario, una promoción válida en los ocho dominios de N'PY durante diversas semanas de enero y marzo.

Forfaits con el 40% de descuento

Del 11 al 17 de enero, los aficionados podrán esquiar al mejor precio en Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pirineos Orientales). La estación ofrece una reducción del 40% en forfaits de larga duración (4, 5 o 6 días), extensiva también al alquiler de material y a las clases de esquí, facilitando así una escapada completa y económica en pleno corazón de la Cerdanya francesa.

Precios reducidos en los Pirineos Bearneses

Esta apuesta por la accesibilidad se extiende a las estaciones de Gourette y La Pierre Saint-Martin, en el Pirineo Bearnés. Durante el mes de enero, los esquiadores pueden beneficiarse de precios reducidos de lunes a viernes, que incluyen ventajas adicionales en una selección de alojamientos para aquellos que busquen una experiencia de inmersión total en la nieve.

Ax 3 Domaines y Luz-Ardiden celebran su cumpleaños por todo lo alto

Más allá del deporte, enero está marcado por grandes efemérides. La estación del Ariège, Ax 3 Domaines, celebra su 70º aniversario del 17 al 19 de enero con un programa que combina eventos deportivos y musicales en sus sectores de Saquet, Campels y Bonascre. Coincidiendo en fechas, Luz-Ardiden, en Altos Pirineos, festeja sus 50 años de historia con espectáculos y actividades festivas que conectarán las pistas con la vida del pueblo de Luz.

La Monomitik de Les Angles y el cerdo negro en Saint-Lary

La agenda se completa en Les Angles (Pirineos Orientales) con el regreso de la Monomitik los días 18 y 19 de enero, un encuentro que reunirá a más de un centenar de apasionados del monoesquí. Por su parte, Saint-Lary ofrece un espacio para el aprendizaje con las sesiones infantiles del Club ESF todos los sábados del mes. Además, el 18 de enero la gastronomía toma el relevo con el evento "De l’art et du cochon", un homenaje al emblemático Cerdo Negro de Bigorre que se suma a las promociones de la estación, con descuentos de hasta el 30%.

Abiertas las reservas para el hotel de montaña más alto de Francia

Como broche final, este mes se abre el periodo de reservas para "La Hôtellerie des Laquets", en el Pic du Midi. Este establecimiento, cuya inauguración está prevista para el verano de 2026, será el hotel de montaña más alto de Francia. Concebido como un refugio de contemplación en la Reserva Internacional del Cielo Oscuro, el hotel ofrecerá un ambiente acogedor de chalet de montaña, conectado por un teleférico exclusivo que respeta la integridad del paisaje pirenaico.